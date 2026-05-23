Ριμπάλτα: «Να βελτιώσουμε την ποιότητα στο ρόστερ, θα συζητήσουμε για τα συμβόλαια των Νίκολιτς και Γιόβιτς»

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στη συνέντευξη που έδωσε στη Σερβία τόνισε πως στόχος είναι να αυξηθεί η ποιότητα στο ρόστερ της ΑΕΚ το καλοκαίρι, ενώ μίλησε και για τις επαφές με Νίκολιτς και Γιόβιτς.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στη σερβική Mozzart αναφέρθηκε και στον μεταγραφικό στόχο που έχει η ΑΕΚ το καλοκαίρι προκειμένου να αυξήσει την ποιότητα στο ρόστερ της καθώς την περιμένει μια απαιτητική σεζόν. Επίσης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης στη συνέντευξή του στο σερβικό Μέσο, αναφέρθηκε στο πώς η ΑΕΚ έφερε τον Γιόβιτς στην ομάδα, τόνισε πως θα υπάρξουν συζητήσεις μέσα στις επόμενες βδομάδες για τα συμβόλαια του Γιόβιτς αλλά και του Νίκολιτς, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάριο Ηλιόπουλο και τη στήριξη που δίνει σε όλους στην ομάδα.

Για το πώς έπεισε τον Γιόβιτς να έρθει στην ΑΕΚ: «Θα έλεγα ότι μοιράσαμε τη δουλειά. Ο Μάρκο έκανε το πρώτο μισό κι εγώ το δεύτερο. Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Είπα στον Λούκα: “Θα σου μιλήσω ανοιχτά, αλλά θέλω κι εγώ να ακούσω ειλικρινά από εσένα τι χρειάζεσαι και τι θέλεις.” Δεν ήθελα να τον πιέσω υπερβολικά. Ήθελα να δει μόνος του ότι η ΑΕΚ ήταν το σωστό βήμα για εκείνον. Ο Λούκα έδειξε τεράστια επιθυμία να έρθει σε εμάς και τότε προχωρήσαμε στη συμφωνία».

Για το αν ο Γιόβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ: «Ο Γιόβιτς έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα μένει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από τις συζητήσεις μας και από όσα βλέπω στο γήπεδο.»

Για την ατάκα του γιου του Γιόβιτς: «Μπράβο! Ο γιος του είναι έξυπνο παιδί. Όταν τελειώνεις μια σεζόν με 21 γκολ, πρέπει να είσαι χαρούμενος. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο τα νούμερα, αλλά και ο τρόπος ζωής, το περιβάλλον και η σύνδεση με τους φιλάθλους και τον σύλλογο. Όλοι τον αγαπούν και πιστεύω ότι κι εκείνος αγαπά την ομάδα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εκ των έσω».

Για το αν Νίκολιτς και Γιόβιτς υπογράψουν νέα συμβόλαια: «Όλοι μας στο ποδόσφαιρο γνωρίζουμε ότι δεν είναι ιδανικό να μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο ενός συμβολαίου χωρίς σταθερότητα. Θέλουμε σταθερότητα. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε ακόμη λίγο, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα καθίσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα».

Για τον Γκρούγιτς: «Ο Γκρούγιτς ήταν πραγματικά άτυχος. Η μοναδική κακή περίοδος για την ομάδα. Όχι για τον ίδιο, αλλά για την ομάδα συνολικά, συνέπεσε με τις στιγμές που έπρεπε να παίξει. Είχε μείνει πολύ καιρό χωρίς λεπτά συμμετοχής στην Πόρτο, οπότε δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση στην αρχή της σεζόν. Όταν πήρε την ευκαιρία του, η ομάδα δεν έπαιζε καλά, επομένως ούτε οι εμφανίσεις του ήταν ιδανικές. Αργότερα, όταν η ομάδα “έδεσε”, ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει στην ενδεκάδα. Ήταν άτυχος, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια μόλις τελειώσουν οι πανηγυρισμοί».

Για τον Γκατσίνοβιτς: «Ο Μιγιάτ είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια, τον γνωρίζει πολύ καλά και είναι σπουδαίος επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο προσόν του είναι η ευελιξία του. Μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις, κάτι ανεκτίμητο σε μια σεζόν με τόσους πολλούς αγώνες. Ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης εμπιστοσύνης. Προπονείται εξαιρετικά και πάντα προσφέρει ό,τι του ζητείται. Μόλις ξεπεράσει τον μικρό τραυματισμό του και παρουσιαστεί στην έναρξη της προετοιμασίας, περιμένουμε καλά πράγματα από τον Μιγιάτ».

Για την επόμενη σεζόν: «Η επόμενη χρονιά θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη γιατί έχουμε ανεβάσει πολύ τον πήχη. Ελπίζουμε να συμμετάσχουμε σε κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα χρειαστεί να βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο εκεί, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά μας στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ και να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες που ήδη βρίσκονται εδώ θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Όσα κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετά για την επόμενη χρονιά.»

Για το τι περιμένει από τον Νίκολιτς του χρόνου: «Για μένα δεν πρόκειται απλώς για έναν προπονητή που έρχεται και μας φέρνει ένα τρόπαιο. Φυσικά, αν κατακτήσουμε έναν τίτλο, είμαστε πανευτυχείς, όπως είμαστε τώρα. Η ιδέα μου ήταν να ξεκινήσουμε ένα πρότζεκτ. Ήθελα να δημιουργήσω μια ομάδα που θα βρίσκεται πάντα εκεί, κοντά στην κορυφή, έτοιμη να διεκδικεί τον τίτλο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες όχι, αλλά πρέπει πάντα να είσαι ανταγωνιστικός. Με τον Μάρκο, ξέρω ότι θα είμαστε πάντα έτσι. Κατακτήσαμε τον τίτλο από την πρώτη χρονιά, κάτι φανταστικό. Τώρα, οι προσδοκίες και οι στόχοι είναι ακόμη υψηλότεροι.»

Για το αν είναι... θετικά τρελός ο Ηλιόπουλος: «Είναι φανταστικά τρελός, χα-χα-χα. Είναι παθιασμένος και στον αθλητισμό αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αγαπά την ΑΕΚ και για τους παίκτες και όλους εμάς στον σύλλογο είναι σαν πατέρας. Μας στηρίζει με απίστευτο τρόπο. Είναι πάντα μαζί μας, αλλά ξέρει και πώς να κρατά την απαραίτητη απόσταση. Όταν τον χρειαζόμαστε, είναι εκεί. Δίνει στην ομάδα τεράστια ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι αφήνει εμένα και τον Μάρκο να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμπιστεύεται τους επαγγελματίες, κάτι σπάνιο στο σημερινό ποδόσφαιρο και πολύ πολύτιμο».

Για το που του άρεσε περισσότερο στην καριέρα του: «Η καριέρα μου αντιπροσωπεύει ένα είδος αθλητικής εξέλιξης. Όταν ήμουν σκάουτερ, έδινα το μέγιστο σε αυτόν τον ρόλο. Αργότερα ως διευθυντής, σε έναν άλλο. Όλες οι εμπειρίες είναι θετικές γιατί, όπως λένε, είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις. Ακόμη και οι λιγότερο ευχάριστες εμπειρίες σε κάνουν καλύτερο. Νιώθω ότι τώρα βρίσκομαι στο πιο ώριμο στάδιο μου και ότι μπορώ να αξιοποιήσω όλη μου την εμπειρία για την ΑΕΚ. Νιώθω απόλυτα ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή».