Ο ΟΦΗ θα έχει κανονικά τον κόσμο του στο πλευρό του και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ακολουθεί μετά την επανέναρξη από τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στην «Allwyn Arena» μετά το τέλος του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες, όμως στο σημαντικό αυτό παιχνίδι δεν θα είναι μόνος του.

Ο κόσμος του «ομίλου» αναμένεται να δώσει το «παρών» στο γήπεδο της «Ένωσης», αφότου εξασφάλισε εισιτήρια, έπειτα από τη σχετική συνεννόηση και την άδεια από τις αρχές. Θα μπορέσει έτσι να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα, η οποία του έχει φέρει τόσες χαρές τη φετινή σεζόν.

Φυσικά, η συμφωνία αυτή θα ισχύει και για το ματς του δευτέρου γύρου στο Παγκρήτιο. Οι οργανωμένοι του ΟΦΗ έχουν ήδη κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση των Λεσχών



«Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα.



Κόστος μετακίνησης 65€ χωρίς εισιτήριο αγώνα.



Η τιμή περιλαμβάνει ακτοπλοϊκά εισιτήρια και λεωφορείο.



Περισσότερες πληροφορίες στις λέσχες μας!



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Σ.Φ.ΟΦΗ ΑΡΧΑΝΩΝ»