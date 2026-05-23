Το πρότζεκτ που είχε εξ αρχής στο μυαλό του ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ θα μπει στην τρίτη μεταγραφική περίοδο το προσεχές καλοκαίρι με στόχο να τελειοποιηθεί.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, όπως τόνισε ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε στη σερβική Mozzart, δεν ήταν έκπληξη ότι ο Μάρκο Νίκολιτς το κατάφερε στην πρώτη του χρονιά. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ πίστευε από την πρώτη στιγμή τον Σέρβο τεχνικό και η επιλογή του αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένη. «Ο Νίκολιτς είναι απολύτως έτοιμος, είναι ολοκληρωμένος εντός και εκτός γηπέδου, διαθέτει σπουδαία προσωπικότητα», ήταν μερικά από τα λόγια του Ριμπάλτα για τον Νίκολιτς, περιγράφοντας μάλιστα τον τρόπο που άφησε εντυπωσιασμένο τον Μάριο Ηλιόπουλο ο Σέρβος τεχνικός ακριβώς πριν από ένα χρόνο.

Ο Ριμπάλτα εργάζεται πλέον για την επόμενη σεζόν πάνω στο πρότζεκτ που τρέχει στο μυαλό του για την ΑΕΚ με τον Νίκολιτς, έχοντας ως στόχο η ομάδα να διατηρηθεί στην κορυφή και παράλληλα να φανεί ανταγωνιστική και στις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει μπροστά της όπως τα play offs του Champions League. «Η ιδέα μου ήταν να ξεκινήσουμε ένα πρότζεκτ. Ήθελα να δημιουργήσω μια ομάδα που θα βρίσκεται πάντα εκεί, κοντά στην κορυφή, έτοιμη να διεκδικεί τον τίτλο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες όχι, αλλά πρέπει πάντα να είσαι ανταγωνιστικός. Με τον Μάρκο, ξέρω ότι θα είμαστε πάντα έτσι. Κατακτήσαμε τον τίτλο από την πρώτη χρονιά, κάτι φανταστικό. Τώρα, οι προσδοκίες και οι στόχοι είναι ακόμη υψηλότεροι», τόνισε.

Για τον Ριμπάλτα η τρίτη μεταγραφική περίοδος που έρχεται το καλοκαίρι θα είναι και η πιο σημαντική για να ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό του πριν από ένα χρόνο. «Χρειαζόμαστε άλλες δύο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί όλο αυτό που θέλουμε», είχε πει ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ το περσινό καλοκαίρι. Κατά τη διάρκειά της θα προσπαθήσει να κάνει τις κατάλληλες προσθαφαιρέσεις προκειμένου να τελειοποιήσει αυτό που είχε στο αρχικό του πλάνο. Όπως και ο Νίκολιτς, έτσι και ο ίδιος είναι απαιτητικός γνωρίζοντας πως ο πήχης ανεβαίνει ψηλότερα μετά τη φετινή επιτυχία με την κατάκτηση του τίτλου και με την πορεία ως τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ στις τρεις συν μία κινήσεις που έχει στο αρχικό της πλάνο (στόπερ, κεντρικός μέσος, μεσοεπιθετικός συν ίσως ακόμα ένας χαφ) θα προσπαθήσει να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στο ρόστερ της καθώς δεδομένα θα συμμετέχει σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση (τουλάχιστον στο Europa League ή στο Champions League) ενώ θα χρειαστεί να υπερασπιστεί και τον τίτλο της εντός των συνόρων. Και ο Ριμπάλτα ήταν ξεκάθαρος σε αυτό: «Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ και να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες που ήδη βρίσκονται εδώ θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Όσα κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετά για την επόμενη χρονιά».