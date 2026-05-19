Η ανάλυση του Gazzetta για τα εισιτήρια. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ διέθεσαν τα περισσότερα, αρνητική επίδοση για Παναθηναϊκό, Άρη και οι απίστευτες εκπλήξεις.

Η προσέλευση στη Super League ήταν έντονη φέτος, αφού για μεγάλο διάστημα τρεις ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, είναι στην κορυφή των εισιτηρίων. Έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 και αύξηση συγκριτικά με πέρσι, που πήρε το νταμπλ. Σε πολλά ματς το «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν sold out.

Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με μέσο όρο κοντά στις 27.000 εισιτήρια. Φυσικά, όσο πλησίαζε στον τίτλο, το 30άρι ήταν δεδομένο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αύξηση σε σχέση με πέρσι είχε και ο ΠΑΟΚ και ο μέσος όρος του χάλασε σημαντικά στα playoffs, εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του Κυπέλλου και τη διαφαινόμενη απώλεια του πρωταθλήματος.

Αρνητικό ρεκόρ 4ετίας ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός από το ΟΑΚΑ γύρισε στη Λεωφόρο κι αυτό φυσικά έπαιξε ρόλο στη μεγάλη μείωση των εισιτηρίων, λόγω χωρητικότητας των γηπέδων. Με την εικόνα, ωστόσο, που είχε το τριφύλλι ακόμα και στο ΟΑΚΑ δύσκολα θα είχε άνοδο. Η πτώση άγγιξε το 50%!

Οι πράσινοι έκαναν αρνητικό ρεκόρ στα εισιτήρια από το 2022 κι έπειτα. Τη σεζόν 2022-23, που έχασαν στο φινάλε τον τίτλο είχαν 219.000 εισιτήρια και φέτος στο ίδιο γήπεδο είχαν 130.000. Μείωση σχεδόν 90.000! Τη σεζόν 2017-18, όταν ο Παναθηναϊκός είχε τρομερά προβλήματα, σε 15 αγώνες εντός κι όχι 16 όπως τώρα με τα playoffs, ήταν κάτω από τις 100.000 εισιτήρια. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2017-18 είχε 97.271 εισιτήρια!

Το τριφύλλι, λόγω έλλειψης νέου γηπέδου, δεν έχει μπει από το 2012 κι έπειτα στις δύο πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια! Κι αυτό είναι σοκαριστικό!

Έβδομος ο Άρης

Από κοντά σε μείωση και ο Άρης με τραγική εικόνα στην κανονική διάρκεια της σεζόν. Η μείωση των κιτρινόμαυρων ήταν της τάξης του 35%. Διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια κι έπεσε 20.000 περίπου σε σχέση με πέρσι και 15.000 συγκριτικά με τη σεζόν 2023-24.

Τη σεζόν 2022-23 είχε 134.000 εισιτήρια, 60.000 περισσότερα σε σχέση με φέτος και την περίοδο 2021-22 είχε 114.000, 40.000 περισσότερα! Απλή απόδειξη της απογοήτευσης του κόσμου. Οι κιτρινόμαυροι ήταν πίσω σε εισιτήρια από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet!

ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet και Βόλος!

Αντίθετα, λόγω και του γεγονότος ότι ο ΟΦΗ έπαιζε στο Παγκρήτιο, σε σχέση με το Γεντί Κουλέ, παρουσίασε αύξηση 70%! Απίστευτη αύξηση, όσο κι αν φαίνεται παράξενο είχε και ο Βόλος! Εξαιτίας των φιλοξενούμενων φυσικά. Με την προσέλευση των οπαδών των μεγάλων ομάδων και ειδικά στο ματς με την ΑΕΚ, είχε αύξηση άνω του 100% σε σχέση με πέρσι!

Στην άνοδο των εισιτηρίων βοήθησε σημαντικά και η ΑΕΛ Novibet, η οποία ήταν στην 6η θέση, αλλά υποβιβάστηκε. Είναι γνωστή η δυναμική της Λάρισας και η Super League χάνει έναν σύλλογο με πλήθος οπαδών. Οι βυσσινί άγγιξαν τις 100.000 εισιτήρια. Έκοψαν περισσότερα από τον ΟΦΗ και είναι 5οι σε αριθμό, αλλά 6οι σε μέσο όρο, διότι ο ΟΦΗ έδωσε δύο ματς κεκλεισμένων και μάλιστα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, όπου θα είχε σημαντική προσέλευση, ενώ με τον Άρη έπαιξε το εντός της κανονικής διάρκειας στην Τρίπολη.

Με τρεις εμπορικούς αντιπάλους δηλαδή δεν είχε τον κόσμο κοντά του.

Έφυγαν δύο ομάδες της περιφέρειας, λοιπόν, ο ιστορικός Πανσερραϊκός και η πιο επιτυχημένη ομάδα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στη θέση τους έρχεται ο Ηρακλής, η τρίτη δύναμη της Θεσσαλονίκης και η Καλαμάτα με ισχυρό πυρήνα οπαδών στην πόλη της.

Τα φετινά εισιτήρια

Αναλυτικά τα εισιτήρια που δόθηκαν φέτος και δίπλα η αύξηση ή η μείωση σε σχέση με πέρσι:

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. Ολυμπιακός 458.626 30.575 +13.40%

2. ΑΕΚ 399.982 26.665 +11.4%

3. ΠΑΟΚ 272.895 18.193 +27.5%

4. Παναθηναϊκός 130.407 9.315 -42,45%

5. ΟΦΗ 83.511 6.424 +70%

6. ΑΕΛ Novibet 98.293 5.461

7. Άρης 74.718 4.670 -35.6%

8. Βόλος 47.291 2.956 +102.47%

9. Παναιτωλικός 38.419 2.260 +11,5%

10. Πανσερραϊκός 39.519 2.196 +9.14%

11. Αστέρας AKTOR 36.900 2.050 +34,69%

12. Λεβαδειακός 28.594 1.787 +54,6%

13. Ατρόμητος 24.212 1.424 +29.69

14. Κηφισιά 17.714 1.042

Σύνολο: 1.751.081 7.782 +15.75%

Οι σεζόν πριν και μετά τον covid

2024-25

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. Ολυμπιακός 431.429 26.964

2. ΑΕΚ 287.314 23.943

3. Παναθηναϊκός 210.423 16.186

4. ΠΑΟΚ 228.371 14.273

5. Άρης 94.203 7.246

6. ΟΦΗ 60.366 3.773

7. Παναιτωλικός 36.478 2.027

8. Πανσερραϊκός 36.208 2.012

9. Αστέρας AKTOR 24.346 1.522

10. Βόλος 26.271 1.460

11. Λαμία 21.237 1.180

12. Λεβαδειακός 20.814 1.156

13. Ατρόμητος 17.564 1.098

14. Athens Kallithea 17.750 986

Σύνολο: 1.512.774 6.693

2023-24

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. ΑΕΚ 384.082 27.434

2. Ολυμπιακός 286.695 23.891

3. ΠΑΟΚ 183.421 14.109

4. Παναθηναϊκός 144.107 10.293

5. Άρης 89.455 6.390

6. ΟΦΗ 55.869 4.298

7. ΠΑΣ Γιάννινα 28.085 2.553

8. Λαμία 26.481 2.207

9. Αστέρας Τρ. 25.127 2.094

10. Παναιτωλικός 19.684 1.789

11. Ατρόμητος 14.149 1.286

12. Βόλος 11.016 1.224

13. Πανσερραϊκός 11.325 1.030

14. Κηφισιά 11.297 1.027

Σύνολο: 1.290.793 7.683

2022-23

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. ΑΕΚ 495.810 27.545

2. Ολυμπιακός 336.945 19.820

3. ΠΑΟΚ 237.325 13.185

4. Παναθηναϊκός 219.962 12.220

5. Άρης 134.078 7.449

6. Βόλος 84.577 4.699

7. ΟΦΗ 65.506 3.853

8. Παναιτωλικός 35.405 2.083

9. ΠΑΣ Γιάννινα 28.545 2.039

10. Λαμία 23.722 1.483

11. Λεβαδειακός 23.169 1.448

12. Ατρόμητος 23.137 1.361

13. Ιωνικός 19.153 1.197

14. Αστέρας Τρ. 15.454 909

Σύνολο: 1.742.788 7.353

2021-22

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. Ολυμπιακός 195.103 13.007

2. ΑΕΚ 151.248 10.083

3. Άρης 114.268 6.348

4. Παναθηναϊκός 111.915 6.218

5. ΠΑΟΚ 80.504 5.750

6. ΟΦΗ 37.478 2.205

7. ΠΑΣ Γιάννινα 27.388 1.522

8. Παναιτωλικός 24.448 1.438

9. Βόλος 15.407 906

10. Ιωνικός 11.714 732

11. Ατρόμητος 10.011 626

12. Αστέρας Τρ. 10.075 593

13. Λαμία 9.139 571

14. Απόλλων Σμ. 8.274 517

Σύνολο: 806.972 3.508

2019-20

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. Ολυμπιακός 266.511 24.228

2. ΠΑΟΚ 239.523 18.425

3. ΑΕΚ 189.694 15.808

4. Άρης 133.441 10.265

5. Παναθηναϊκός 74.003 5.693

6. ΟΦΗ 58.193 4.476

7. ΑΕΛ 42.234 3.249

8. Παναιτωλικός 28.107 2.342

9. Βόλος 27.052 2.081

10. Αστέρας Τρ. 26.945 2.073

11. Λαμία 24.208 1.862

12. Ξάνθη 22.434 1.726

13. Πανιώνιος 17.889 1.626

14. Ατρόμητος 16.016 1.232

Σύνολο: 1.166.250 6.626

Το τοπ3 και τα παράξενα

ΑΕΚ

Παρουσιάζονται όλα τα sold out στη σεζόν του πρωταθλήματος και φυσικά αφορούν τα ντέρμπι. Ένα στην κανονική διάρκεια και τα τρία ματς στα playoffs. Η Ένωση δεν έπεσε κάτω από τις 19.000.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 31.100

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 31.100

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 31.100

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 31.100

Τα χαμηλότερα

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0 19.219

ΑΕΚ - Αστέρας Aktor 1-0 19.219

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0 19.921

Ολυμπιακός

Ρεκόρ φυσικά σε ντέρμπι αιωνίων, στο ματς που οι Πειραιώτες ηττήθηκαν. Ακολουθούν τα ντέρμπι με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οι ερυθρόλευκοι δεν έπεσαν κάτω από τις 24.000.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 32.954

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 32.930

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 32.855

Τα χαμηλότερα

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 28.759

Ολυμπιακός - Βόλος 1-0 27.777

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0 24.494

ΠΑΟΚ

Η μεγαλύτερη προσέλευση ήταν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που έληξε 0-0. Το παραδοσιακό ματς με τον Ολυμπιακό, ήταν τρίτο σε αριθμό εισιτηρίων. Τα λιγότερα εισιτήρια που διέθεσε ο ΠΑΟΚ ήταν 12.816.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 25.022

ΠΑΟΚ - Άρης 24.636

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 23.961

Τα χαμηλότερα

ΠΑΟΚ - Αστέρας Aktor 13.915

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0 13.062

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 12.816

Παναθηναϊκός

Το ματς στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ ήταν το φετινό ρεκόρ. Δεύτερο, όσο κι αν φαίνεται παράξενο ήταν το ματς με τον Πανσερραϊκό, επειδή έγινε στο ΟΑΚΑ! Αρνητική επίδοση τα 5.516 με την Κηφισιά.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 13.656

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 13.349

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 12.100

Τα χαμηλότερα

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 5.516

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1 6.056

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1 6.813

Άρης

Το ντέρμπι με τον συμπολίτη ΠΑΟΚ ήταν το ρεκόρ. Ο Άρης διέθεσε περισσότερα εισιτήρια στην πρεμιέρα με τον Βόλο, απ' ό,τι στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ!

Άρης - ΠΑΟΚ 0-0 8.946

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1 7.921

Άρης - Βόλος 6.652

Τα χαμηλότερα

Άρης - Βόλος 3-2 2.540

Άρης - ΟΦΗ 3-1 2.015

Άρης - Λεβαδειακός 3-0 1.981

ΟΦΗ

Ρεκόρ με τον Ολυμπιακό και φυσικά το ματς στην Τρίπολη με τον Άρη είχε τα λιγότερα εισιτήρια η ομάδα της Κρήτης.

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 10.232

ΟΦΗ - Άρης 0-2 8.749

ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1 8.711

Τα χαμηλότερα

ΟΦΗ - Άρης 3-0 147

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0 5.798

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 5.741

ΑΕΛ Novibet

Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην κορυφή για τη Λάρισα, που έδωσε περισσότερα εισιτήρια σε κρίσιμο ματς με τον Αστέρα, παρά με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ.

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 10.184

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1 8.657

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor 1-1 7.052

Τα χαμηλότερα

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 2-1 2.485

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1 3.174

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-0 4.369

Πανσερραϊκός

Φυσιολογικά έδωσε τα περισσότερα με ΠΑΟΚ, αφού είναι έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο στην πόλη και δίπλα η Θεσσαλονίκη.

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 5.020

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 4.897

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 4.573

Τα λιγότερα

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1 643

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 1-1 847

Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1 885

Λεβαδειακός

Με Παναθηναϊκό, αν και η ομάδα του Μπενίτεθ δεν είχε στόχο το πρωτάθλημα, διατέθηκαν τα περισσότερα εισιτήρια. Κι αυτό λόγω των οπαδών του τριφυλλιού φυσικά.

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 4.024

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0 3.440

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1 3.013

Τα χαμηλότερα

Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor 3-1 1.201

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 3-2 1.012

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 1.096

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

Βόλος

Το sold out με την ΑΕΚ κυριαρχεί. Θλίψη στα εισιτήρια όταν δεν είναι αντίπαλος στο Πανθεσσαλικό μεγάλη ομάδα.

Βόλος - ΑΕΚ 2-2 20.000

Βόλος - Ολυμπιακός 0-2 9.259

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0 6.394

Τα λιγότερα

Βόλος - Άρης 1-2 113

Βόλος - Ατρόμητος 0-3 134

Βόλος - Λεβαδειακός 0-3 203

Ατρόμητος

Υψηλότερη επίδοση για την ομάδα του Περιστερίου τα ματς με τρεις μεγάλους, οι οποίοι είχαν και δικούς τους οπαδούς στο γήπεδο.

Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2 3.828

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2 2.818

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0 2.144

Τα λιγότερα

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0 706

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 2-2 723

Ατρόμητος - Βλόλος 0-1 725

Αστέρας Aktor

ΑΕΚ, Ολυμπιακός και μετά Πανσερραϊκός το τοπ 3 για τους Αρκάδες. Πανσερραϊκός γιατί κρινόταν η παραμονή!

Αστέρας Aktor - ΑΕΚ 0-1 4.073

Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός 0-3 3.919

Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός 1-0 3.047

Τα λιγότερα

Αστέρας Aktor - ΑΕΛ 3-1 1.492

Αστέρας Aktor - Ατρόμητος 1-2 1.292

Αστέρας Aktor - Άρης 0-1 1.275

Κηφισιά

Με τους τρεις μεγάλους της Αττικής οι κορυφαίες της επιδόσεις. Μία ομάδα που δεν έχει φυσική έδρα και πυρήνα οπαδών.

Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3 2.015

Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3 1.940

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-1 1.359

Τα λιγότερα

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3 527

Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0 607

Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0 677

Παναιτωλικός

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ; Όχι. Ρεκόρ με Κηφισιά σε ματς γιορτή για τα 100 χρόνια του συλλόγου!

Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1 5.373

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1 3.061

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5 2.902

Τα λιγότερα

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3 1.518

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1 1.537

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2 1.621



