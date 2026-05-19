Εισιτήρια: Πρώτος ο Ολυμπιακός, στο βάθρο ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, πτώση για ΠΑΟ, Άρη
- Αρνητικό ρεκόρ 4ετίας ο Παναθηναϊκός
- Έβδομος ο Άρης
- ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet και Βόλος!
- Τα φετινά εισιτήρια
- Οι σεζόν πριν και μετά τον covid
- Το τοπ3 και τα παράξενα
Η προσέλευση στη Super League ήταν έντονη φέτος, αφού για μεγάλο διάστημα τρεις ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, είναι στην κορυφή των εισιτηρίων. Έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 και αύξηση συγκριτικά με πέρσι, που πήρε το νταμπλ. Σε πολλά ματς το «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν sold out.
Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με μέσο όρο κοντά στις 27.000 εισιτήρια. Φυσικά, όσο πλησίαζε στον τίτλο, το 30άρι ήταν δεδομένο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αύξηση σε σχέση με πέρσι είχε και ο ΠΑΟΚ και ο μέσος όρος του χάλασε σημαντικά στα playoffs, εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του Κυπέλλου και τη διαφαινόμενη απώλεια του πρωταθλήματος.
Αρνητικό ρεκόρ 4ετίας ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός από το ΟΑΚΑ γύρισε στη Λεωφόρο κι αυτό φυσικά έπαιξε ρόλο στη μεγάλη μείωση των εισιτηρίων, λόγω χωρητικότητας των γηπέδων. Με την εικόνα, ωστόσο, που είχε το τριφύλλι ακόμα και στο ΟΑΚΑ δύσκολα θα είχε άνοδο. Η πτώση άγγιξε το 50%!
Οι πράσινοι έκαναν αρνητικό ρεκόρ στα εισιτήρια από το 2022 κι έπειτα. Τη σεζόν 2022-23, που έχασαν στο φινάλε τον τίτλο είχαν 219.000 εισιτήρια και φέτος στο ίδιο γήπεδο είχαν 130.000. Μείωση σχεδόν 90.000! Τη σεζόν 2017-18, όταν ο Παναθηναϊκός είχε τρομερά προβλήματα, σε 15 αγώνες εντός κι όχι 16 όπως τώρα με τα playoffs, ήταν κάτω από τις 100.000 εισιτήρια. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2017-18 είχε 97.271 εισιτήρια!
Το τριφύλλι, λόγω έλλειψης νέου γηπέδου, δεν έχει μπει από το 2012 κι έπειτα στις δύο πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια! Κι αυτό είναι σοκαριστικό!
Έβδομος ο Άρης
Από κοντά σε μείωση και ο Άρης με τραγική εικόνα στην κανονική διάρκεια της σεζόν. Η μείωση των κιτρινόμαυρων ήταν της τάξης του 35%. Διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια κι έπεσε 20.000 περίπου σε σχέση με πέρσι και 15.000 συγκριτικά με τη σεζόν 2023-24.
Τη σεζόν 2022-23 είχε 134.000 εισιτήρια, 60.000 περισσότερα σε σχέση με φέτος και την περίοδο 2021-22 είχε 114.000, 40.000 περισσότερα! Απλή απόδειξη της απογοήτευσης του κόσμου. Οι κιτρινόμαυροι ήταν πίσω σε εισιτήρια από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet!
ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet και Βόλος!
Αντίθετα, λόγω και του γεγονότος ότι ο ΟΦΗ έπαιζε στο Παγκρήτιο, σε σχέση με το Γεντί Κουλέ, παρουσίασε αύξηση 70%! Απίστευτη αύξηση, όσο κι αν φαίνεται παράξενο είχε και ο Βόλος! Εξαιτίας των φιλοξενούμενων φυσικά. Με την προσέλευση των οπαδών των μεγάλων ομάδων και ειδικά στο ματς με την ΑΕΚ, είχε αύξηση άνω του 100% σε σχέση με πέρσι!
Στην άνοδο των εισιτηρίων βοήθησε σημαντικά και η ΑΕΛ Novibet, η οποία ήταν στην 6η θέση, αλλά υποβιβάστηκε. Είναι γνωστή η δυναμική της Λάρισας και η Super League χάνει έναν σύλλογο με πλήθος οπαδών. Οι βυσσινί άγγιξαν τις 100.000 εισιτήρια. Έκοψαν περισσότερα από τον ΟΦΗ και είναι 5οι σε αριθμό, αλλά 6οι σε μέσο όρο, διότι ο ΟΦΗ έδωσε δύο ματς κεκλεισμένων και μάλιστα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, όπου θα είχε σημαντική προσέλευση, ενώ με τον Άρη έπαιξε το εντός της κανονικής διάρκειας στην Τρίπολη.
Με τρεις εμπορικούς αντιπάλους δηλαδή δεν είχε τον κόσμο κοντά του.
Έφυγαν δύο ομάδες της περιφέρειας, λοιπόν, ο ιστορικός Πανσερραϊκός και η πιο επιτυχημένη ομάδα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στη θέση τους έρχεται ο Ηρακλής, η τρίτη δύναμη της Θεσσαλονίκης και η Καλαμάτα με ισχυρό πυρήνα οπαδών στην πόλη της.
Τα φετινά εισιτήρια
Αναλυτικά τα εισιτήρια που δόθηκαν φέτος και δίπλα η αύξηση ή η μείωση σε σχέση με πέρσι:
Ομάδα Σύνολο M.O.
1. Ολυμπιακός 458.626 30.575 +13.40%
2. ΑΕΚ 399.982 26.665 +11.4%
3. ΠΑΟΚ 272.895 18.193 +27.5%
4. Παναθηναϊκός 130.407 9.315 -42,45%
5. ΟΦΗ 83.511 6.424 +70%
6. ΑΕΛ Novibet 98.293 5.461
7. Άρης 74.718 4.670 -35.6%
8. Βόλος 47.291 2.956 +102.47%
9. Παναιτωλικός 38.419 2.260 +11,5%
10. Πανσερραϊκός 39.519 2.196 +9.14%
11. Αστέρας AKTOR 36.900 2.050 +34,69%
12. Λεβαδειακός 28.594 1.787 +54,6%
13. Ατρόμητος 24.212 1.424 +29.69
14. Κηφισιά 17.714 1.042
Σύνολο: 1.751.081 7.782 +15.75%
Οι σεζόν πριν και μετά τον covid
2024-25
Ομάδα Σύνολο M.O.
1. Ολυμπιακός 431.429 26.964
2. ΑΕΚ 287.314 23.943
3. Παναθηναϊκός 210.423 16.186
4. ΠΑΟΚ 228.371 14.273
5. Άρης 94.203 7.246
6. ΟΦΗ 60.366 3.773
7. Παναιτωλικός 36.478 2.027
8. Πανσερραϊκός 36.208 2.012
9. Αστέρας AKTOR 24.346 1.522
10. Βόλος 26.271 1.460
11. Λαμία 21.237 1.180
12. Λεβαδειακός 20.814 1.156
13. Ατρόμητος 17.564 1.098
14. Athens Kallithea 17.750 986
Σύνολο: 1.512.774 6.693
2023-24
Ομάδα Σύνολο M.O.
1. ΑΕΚ 384.082 27.434
2. Ολυμπιακός 286.695 23.891
3. ΠΑΟΚ 183.421 14.109
4. Παναθηναϊκός 144.107 10.293
5. Άρης 89.455 6.390
6. ΟΦΗ 55.869 4.298
7. ΠΑΣ Γιάννινα 28.085 2.553
8. Λαμία 26.481 2.207
9. Αστέρας Τρ. 25.127 2.094
10. Παναιτωλικός 19.684 1.789
11. Ατρόμητος 14.149 1.286
12. Βόλος 11.016 1.224
13. Πανσερραϊκός 11.325 1.030
14. Κηφισιά 11.297 1.027
Σύνολο: 1.290.793 7.683
2022-23
Ομάδα Σύνολο M.O.
1. ΑΕΚ 495.810 27.545
2. Ολυμπιακός 336.945 19.820
3. ΠΑΟΚ 237.325 13.185
4. Παναθηναϊκός 219.962 12.220
5. Άρης 134.078 7.449
6. Βόλος 84.577 4.699
7. ΟΦΗ 65.506 3.853
8. Παναιτωλικός 35.405 2.083
9. ΠΑΣ Γιάννινα 28.545 2.039
10. Λαμία 23.722 1.483
11. Λεβαδειακός 23.169 1.448
12. Ατρόμητος 23.137 1.361
13. Ιωνικός 19.153 1.197
14. Αστέρας Τρ. 15.454 909
Σύνολο: 1.742.788 7.353
2021-22
Ομάδα Σύνολο M.O.
1. Ολυμπιακός 195.103 13.007
2. ΑΕΚ 151.248 10.083
3. Άρης 114.268 6.348
4. Παναθηναϊκός 111.915 6.218
5. ΠΑΟΚ 80.504 5.750
6. ΟΦΗ 37.478 2.205
7. ΠΑΣ Γιάννινα 27.388 1.522
8. Παναιτωλικός 24.448 1.438
9. Βόλος 15.407 906
10. Ιωνικός 11.714 732
11. Ατρόμητος 10.011 626
12. Αστέρας Τρ. 10.075 593
13. Λαμία 9.139 571
14. Απόλλων Σμ. 8.274 517
Σύνολο: 806.972 3.508
2019-20
Ομάδα Σύνολο M.O.
1. Ολυμπιακός 266.511 24.228
2. ΠΑΟΚ 239.523 18.425
3. ΑΕΚ 189.694 15.808
4. Άρης 133.441 10.265
5. Παναθηναϊκός 74.003 5.693
6. ΟΦΗ 58.193 4.476
7. ΑΕΛ 42.234 3.249
8. Παναιτωλικός 28.107 2.342
9. Βόλος 27.052 2.081
10. Αστέρας Τρ. 26.945 2.073
11. Λαμία 24.208 1.862
12. Ξάνθη 22.434 1.726
13. Πανιώνιος 17.889 1.626
14. Ατρόμητος 16.016 1.232
Σύνολο: 1.166.250 6.626
Το τοπ3 και τα παράξενα
ΑΕΚ
Παρουσιάζονται όλα τα sold out στη σεζόν του πρωταθλήματος και φυσικά αφορούν τα ντέρμπι. Ένα στην κανονική διάρκεια και τα τρία ματς στα playoffs. Η Ένωση δεν έπεσε κάτω από τις 19.000.
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 31.100
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 31.100
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 31.100
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 31.100
Τα χαμηλότερα
ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0 19.219
ΑΕΚ - Αστέρας Aktor 1-0 19.219
ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0 19.921
Ολυμπιακός
Ρεκόρ φυσικά σε ντέρμπι αιωνίων, στο ματς που οι Πειραιώτες ηττήθηκαν. Ακολουθούν τα ντέρμπι με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οι ερυθρόλευκοι δεν έπεσαν κάτω από τις 24.000.
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 32.954
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 32.930
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 32.855
Τα χαμηλότερα
Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 28.759
Ολυμπιακός - Βόλος 1-0 27.777
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0 24.494
ΠΑΟΚ
Η μεγαλύτερη προσέλευση ήταν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που έληξε 0-0. Το παραδοσιακό ματς με τον Ολυμπιακό, ήταν τρίτο σε αριθμό εισιτηρίων. Τα λιγότερα εισιτήρια που διέθεσε ο ΠΑΟΚ ήταν 12.816.
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 25.022
ΠΑΟΚ - Άρης 24.636
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 23.961
Τα χαμηλότερα
ΠΑΟΚ - Αστέρας Aktor 13.915
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0 13.062
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 12.816
Παναθηναϊκός
Το ματς στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ ήταν το φετινό ρεκόρ. Δεύτερο, όσο κι αν φαίνεται παράξενο ήταν το ματς με τον Πανσερραϊκό, επειδή έγινε στο ΟΑΚΑ! Αρνητική επίδοση τα 5.516 με την Κηφισιά.
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 13.656
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 13.349
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 12.100
Τα χαμηλότερα
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 5.516
Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1 6.056
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1 6.813
Άρης
Το ντέρμπι με τον συμπολίτη ΠΑΟΚ ήταν το ρεκόρ. Ο Άρης διέθεσε περισσότερα εισιτήρια στην πρεμιέρα με τον Βόλο, απ' ό,τι στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ!
Άρης - ΠΑΟΚ 0-0 8.946
Άρης - Παναθηναϊκός 1-1 7.921
Άρης - Βόλος 6.652
Τα χαμηλότερα
Άρης - Βόλος 3-2 2.540
Άρης - ΟΦΗ 3-1 2.015
Άρης - Λεβαδειακός 3-0 1.981
ΟΦΗ
Ρεκόρ με τον Ολυμπιακό και φυσικά το ματς στην Τρίπολη με τον Άρη είχε τα λιγότερα εισιτήρια η ομάδα της Κρήτης.
ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 10.232
ΟΦΗ - Άρης 0-2 8.749
ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1 8.711
Τα χαμηλότερα
ΟΦΗ - Άρης 3-0 147
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0 5.798
ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 5.741
ΑΕΛ Novibet
Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην κορυφή για τη Λάρισα, που έδωσε περισσότερα εισιτήρια σε κρίσιμο ματς με τον Αστέρα, παρά με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ.
ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 10.184
ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1 8.657
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor 1-1 7.052
Τα χαμηλότερα
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 2-1 2.485
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1 3.174
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 1-0 4.369
Πανσερραϊκός
Φυσιολογικά έδωσε τα περισσότερα με ΠΑΟΚ, αφού είναι έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο στην πόλη και δίπλα η Θεσσαλονίκη.
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 5.020
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 4.897
Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 4.573
Τα λιγότερα
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1 643
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 1-1 847
Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1 885
Λεβαδειακός
Με Παναθηναϊκό, αν και η ομάδα του Μπενίτεθ δεν είχε στόχο το πρωτάθλημα, διατέθηκαν τα περισσότερα εισιτήρια. Κι αυτό λόγω των οπαδών του τριφυλλιού φυσικά.
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 4.024
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0 3.440
Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1 3.013
Τα χαμηλότερα
Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor 3-1 1.201
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 3-2 1.012
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 1.096
Βόλος
Το sold out με την ΑΕΚ κυριαρχεί. Θλίψη στα εισιτήρια όταν δεν είναι αντίπαλος στο Πανθεσσαλικό μεγάλη ομάδα.
Βόλος - ΑΕΚ 2-2 20.000
Βόλος - Ολυμπιακός 0-2 9.259
Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0 6.394
Τα λιγότερα
Βόλος - Άρης 1-2 113
Βόλος - Ατρόμητος 0-3 134
Βόλος - Λεβαδειακός 0-3 203
Ατρόμητος
Υψηλότερη επίδοση για την ομάδα του Περιστερίου τα ματς με τρεις μεγάλους, οι οποίοι είχαν και δικούς τους οπαδούς στο γήπεδο.
Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2 3.828
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2 2.818
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0 2.144
Τα λιγότερα
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0 706
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 2-2 723
Ατρόμητος - Βλόλος 0-1 725
Αστέρας Aktor
ΑΕΚ, Ολυμπιακός και μετά Πανσερραϊκός το τοπ 3 για τους Αρκάδες. Πανσερραϊκός γιατί κρινόταν η παραμονή!
Αστέρας Aktor - ΑΕΚ 0-1 4.073
Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός 0-3 3.919
Αστέρας Aktor - Πανσερραϊκός 1-0 3.047
Τα λιγότερα
Αστέρας Aktor - ΑΕΛ 3-1 1.492
Αστέρας Aktor - Ατρόμητος 1-2 1.292
Αστέρας Aktor - Άρης 0-1 1.275
Κηφισιά
Με τους τρεις μεγάλους της Αττικής οι κορυφαίες της επιδόσεις. Μία ομάδα που δεν έχει φυσική έδρα και πυρήνα οπαδών.
Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3 2.015
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3 1.940
Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-1 1.359
Τα λιγότερα
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3 527
Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0 607
Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0 677
Παναιτωλικός
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ; Όχι. Ρεκόρ με Κηφισιά σε ματς γιορτή για τα 100 χρόνια του συλλόγου!
Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1 5.373
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1 3.061
Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5 2.902
Τα λιγότερα
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3 1.518
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1 1.537
Παναιτωλικός - Βόλος 1-2 1.621
