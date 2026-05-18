Δύσκολη η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Καρυπίδη να ανακοινώνει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και απαγόρευση άμεσης αναχώρησης των παικτών για διακοπές.

Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ μόνο εύκολη δεν είναι. Η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε μέσα από τα χέρια της ομάδας η δεύτερη θέση, έφεραν άμεσες αντιδράσεις από τη διοίκηση του Δικεφάλου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα.

Η ομάδα ολοκλήρωσε μια σεζόν 56 αγώνων χωρίς τίτλο, χωρίς τη δεύτερη θέση και με έντονη εσωστρέφεια, με τον οργανισμό να καλείται πλέον να διαχειριστεί μια κατάσταση που δεδομένα δημιουργεί πίεση ενόψει των αποφάσεων του καλοκαιριού.

Ο τεχνικός διευθυντής του «Δικεφάλου», Χρήστος Καρυπίδης, μπήκε στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές χρηματικό πρόστιμο που σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τις 400.000 ευρώ.

Ο Καρυπίδης μετέφερε ξεκάθαρα την απόφαση της ιδιοκτησίας και της διοίκησης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια που υπάρχει για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σεζόν και κυρίως για την απώλεια του στόχου της δεύτερης θέσης, που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League.

Στο πρόστιμο θα συμμετέχουν και τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο, δεν ήταν η μοναδική απόφαση που ανακοινώθηκε στους ποδοσφαιριστές.

Οι παίκτες ενημερώθηκαν πως κανείς δεν πρόκειται να αποχωρήσει άμεσα για καλοκαιρινές διακοπές και πως άπαντες θα πρέπει να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη (20/5).

Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε, εν μέρει, δυσαρέσκεια σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, καθώς αρκετοί είχαν ήδη προγραμματίσει την αναχώρησή τους και είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια για το εξωτερικό.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Καρυπίδης φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως όποιος παραβεί την εντολή της διοίκησης θα υποστεί και τις ανάλογες συνέπειες.