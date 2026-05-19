Super League: Ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια
Το σασπένς στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μεγάλο τα τέσσερα τελευταία χρόνια στη Super League. Οι τέσσερις μεγάλοι το διεκδικούν, σχεδόν μέχρι το φινάλε και πλέον ο πρωταθλητής ανάμεσα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν ξεκαθαρίζει νωρίς.
Αυτό προκαλεί και το ενδιαφέρον του κόσμου και φέτος σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης για την τελευταία 15ετία! Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η διοργανώτρια, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διατέθηκαν τα περισσότερα εισιτήρια από το 2010 κι έπειτα!
Τότε, με τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή και με το ΟΑΚΑ για έδρα, τα εισιτήρια άγγιξαν τα 2 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, ήταν 1.970.293. Φέτος ήταν 1.751.081.
Σημαντική αύξηση του 15,75% σε σχέση με πέρσι, τη σεζόν 2024-25, όπου ο Ολυμπιακός, βέβαια, πήρε πιο εύκολα τον τίτλο και αυτός δεν κρίθηκε στο φινάλε. Περισσότερα από 1.700.000 διατέθηκαν και τη σεζόν 2022-23, όταν τέσσερις ομάδες μπήκαν στα playoffs μαζί στην κούρσα και τότε το πήρε στο φινάλε η ΑΕΚ έναντι του Παναθηναϊκού.
Η αύξηση με τη σεζόν 2023-24 είναι 35,67%, ενώ με την περίοδο 2022-23, που αναφέραμε είναι μόλις 0.48%. Είναι, όμως, 117% συγκριτικά με τη σεζόν 2021-22, μετά τον κορονοϊό και +50,14% συγκριτικά με τη σεζόν 2019-20, προ covid. Να σημειωθεί ότι για τη σεζόν 2020-21 δεν υπάρχουν εισιτήρια, λόγω του covid για τα εισιτήρια συνολικά, αλλά και κάθε ομάδας.
Απομένει φυσικά μία αγωνιστική στα playoyts, αλλά όχι και κοσμοσυρροή για ν' αλλάξουν τα πράγματα.
Τα εισιτήρια μετά το 2010
Δίπλα σε κάθε σεζόν αναφέρεται το σύνολο και ο μέσος όρος ανά παιχνίδι. Να σημειωθεί ότι τις σεζόν 2013-14 και 2014-15 απουσίαζε η ΑΕΚ, αφού έπεσε στη Γ' Εθνική και το πρωτάθλημα τότε διεξαγόταν με 18 ομάδες. Τις υπόλοιπες σεζόν, μέχρι και το 2019, το πρωτάθλημα είχε 16 ομάδες. Με το σύστημα των playoffs μειώθηκε σε 14.
Τη σεζόν 2009-10, όπου είναι και η μεγαλύτερη προσέλευση με τα επίσημα στοιχεία της Super League, το πρωτάθλημα είχε 16 ομάδες. Αλλά ακόμα κι αν αφαιρέσουμε τις έξι τελευταίες σε εισιτήρια ομάδες, Ατρόμητο, Καβάλα, Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης, Ξάνθη και Λεβαδειακό, πάλι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με φέτος.
2009-10: 1.970.293 7.944
2010-11: 1.619.976 6.806
2011-12: 1.287.181 5.253
2012-13: 1.225.889 4.864
2013-14: 1.253.907 4.018
2014-15: 936.686 3.456
2015-16: 1.042.228 4.306
2016-17: 1.006.530 4.026
2017-18: 949.051 4.236
2018-19: 1.282.138 5.432
2019-20: 1.166.250 6.626
2020-21: -
2021-22: 806.972 3.508
2022-23: 1.742.788 7.353
2023-24: 1.290.793 7.683
2024-25: 1.512.774 6.693
2025-26: 1.751.081 7.782
Τα εισιτήρια ανά αγωνιστική
Το ρεκόρ φέτος σημειώθηκε τη 15η αγωνιστική, με σχεδόν 90.000 εισιτήρια. Τότε, έπαιζαν εντός δύο μεγάλοι Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1 (29.501 εισιτήρια), ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1 (29.210) κι έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (22.938).
Τη 13η αγωνιστική διατέθηκαν κοντά στις 85.000 εισιτήρια. Τότε έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (24.636 εισιτήρια), το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (28.759) και το ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1 (23.218).
Περισσότερα από 80.000 εισιτήρια διατέθηκαν και την 11η αγωνιστική με τα ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0 (30.001 εισιτήρια), ΑΕΚ - Άρης (26.321) και ΠΑΟΚ - Κηφισιά (15.057) να είναι στην κορυφή.
1η: 36.294
2η: 66.522
3η: 39.025
4η: 37.280
5η: 70.203
6η: 33.288
7η: 52.521
8η: 69.919
9η: 70.053
10η: 29.795
11η: 82.442
12η: 31.232
13η: 84.973
14η: 24.265
15η: 89.199
16η: 30.708
17η: 55.999
18η: 49.173
19η: 58.784
20η: 62.261
21η: 39.430
22η: 35.195
23η: 55.593
24η: 79.146
25η: 48.717
26η: 74.406
27η: 62.397
28η: 55.732
29η: 42.784
30η: 72.915
31η: 51.126
32η: 38.664
Φωτογραφίες από τις φετινές εξέδρες
