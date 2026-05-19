Το Gazzetta παρουσιάζει το ρεκόρ, την αύξηση συγκριτικά με πέρσι στην προσέλευση των θεατών και τις καλύτερες σεζόν.

Το σασπένς στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μεγάλο τα τέσσερα τελευταία χρόνια στη Super League. Οι τέσσερις μεγάλοι το διεκδικούν, σχεδόν μέχρι το φινάλε και πλέον ο πρωταθλητής ανάμεσα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν ξεκαθαρίζει νωρίς.

Αυτό προκαλεί και το ενδιαφέρον του κόσμου και φέτος σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης για την τελευταία 15ετία! Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η διοργανώτρια, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διατέθηκαν τα περισσότερα εισιτήρια από το 2010 κι έπειτα!

Τότε, με τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή και με το ΟΑΚΑ για έδρα, τα εισιτήρια άγγιξαν τα 2 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, ήταν 1.970.293. Φέτος ήταν 1.751.081.

Σημαντική αύξηση του 15,75% σε σχέση με πέρσι, τη σεζόν 2024-25, όπου ο Ολυμπιακός, βέβαια, πήρε πιο εύκολα τον τίτλο και αυτός δεν κρίθηκε στο φινάλε. Περισσότερα από 1.700.000 διατέθηκαν και τη σεζόν 2022-23, όταν τέσσερις ομάδες μπήκαν στα playoffs μαζί στην κούρσα και τότε το πήρε στο φινάλε η ΑΕΚ έναντι του Παναθηναϊκού.

Η αύξηση με τη σεζόν 2023-24 είναι 35,67%, ενώ με την περίοδο 2022-23, που αναφέραμε είναι μόλις 0.48%. Είναι, όμως, 117% συγκριτικά με τη σεζόν 2021-22, μετά τον κορονοϊό και +50,14% συγκριτικά με τη σεζόν 2019-20, προ covid. Να σημειωθεί ότι για τη σεζόν 2020-21 δεν υπάρχουν εισιτήρια, λόγω του covid για τα εισιτήρια συνολικά, αλλά και κάθε ομάδας.

Απομένει φυσικά μία αγωνιστική στα playoyts, αλλά όχι και κοσμοσυρροή για ν' αλλάξουν τα πράγματα.

Τα εισιτήρια μετά το 2010

Δίπλα σε κάθε σεζόν αναφέρεται το σύνολο και ο μέσος όρος ανά παιχνίδι. Να σημειωθεί ότι τις σεζόν 2013-14 και 2014-15 απουσίαζε η ΑΕΚ, αφού έπεσε στη Γ' Εθνική και το πρωτάθλημα τότε διεξαγόταν με 18 ομάδες. Τις υπόλοιπες σεζόν, μέχρι και το 2019, το πρωτάθλημα είχε 16 ομάδες. Με το σύστημα των playoffs μειώθηκε σε 14.

Τη σεζόν 2009-10, όπου είναι και η μεγαλύτερη προσέλευση με τα επίσημα στοιχεία της Super League, το πρωτάθλημα είχε 16 ομάδες. Αλλά ακόμα κι αν αφαιρέσουμε τις έξι τελευταίες σε εισιτήρια ομάδες, Ατρόμητο, Καβάλα, Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης, Ξάνθη και Λεβαδειακό, πάλι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με φέτος.

2009-10: 1.970.293 7.944

2010-11: 1.619.976 6.806

2011-12: 1.287.181 5.253

2012-13: 1.225.889 4.864

2013-14: 1.253.907 4.018

2014-15: 936.686 3.456

2015-16: 1.042.228 4.306

2016-17: 1.006.530 4.026

2017-18: 949.051 4.236

2018-19: 1.282.138 5.432

2019-20: 1.166.250 6.626

2020-21: -

2021-22: 806.972 3.508

2022-23: 1.742.788 7.353

2023-24: 1.290.793 7.683

2024-25: 1.512.774 6.693

2025-26: 1.751.081 7.782

Τα εισιτήρια ανά αγωνιστική

Το ρεκόρ φέτος σημειώθηκε τη 15η αγωνιστική, με σχεδόν 90.000 εισιτήρια. Τότε, έπαιζαν εντός δύο μεγάλοι Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1 (29.501 εισιτήρια), ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1 (29.210) κι έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (22.938).

Τη 13η αγωνιστική διατέθηκαν κοντά στις 85.000 εισιτήρια. Τότε έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης 3-1 (24.636 εισιτήρια), το Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (28.759) και το ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1 (23.218).

Περισσότερα από 80.000 εισιτήρια διατέθηκαν και την 11η αγωνιστική με τα ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0 (30.001 εισιτήρια), ΑΕΚ - Άρης (26.321) και ΠΑΟΚ - Κηφισιά (15.057) να είναι στην κορυφή.

1η: 36.294

2η: 66.522

3η: 39.025

4η: 37.280

5η: 70.203

6η: 33.288

7η: 52.521

8η: 69.919

9η: 70.053

10η: 29.795

11η: 82.442

12η: 31.232

13η: 84.973

14η: 24.265

15η: 89.199

16η: 30.708

17η: 55.999

18η: 49.173

19η: 58.784

20η: 62.261

21η: 39.430

22η: 35.195

23η: 55.593

24η: 79.146

25η: 48.717

26η: 74.406

27η: 62.397

28η: 55.732

29η: 42.784

30η: 72.915

31η: 51.126

32η: 38.664

