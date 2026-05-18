Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και ο ιδιοκτήτης της, Αχιλλέας Νταβέλης κατέθεσαν μήνυση κατά των οπαδών της ομάδας.

Οι συνέπειες του υποβιβασμού της ΑΕΛ έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην ομάδα. Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του κλαμπ, στο παιχνίδι του Σαββάτου (16/05) με τον Ατρόμητο, που η ομάδα νίκησε με 2-1, αλλά υποβιβάστηκε, υπήρξε μία αντίδραση από τον κόσμο.

Μερίδα των φίλων των «βυσσινί» άρχισε να φωνάζει υβριστικά συνθήματα κατά τη διοίκησης και του ίδιου του ισχυρού άνδρα της ομάδας, Αχιλλέα Νταβέλη ενώ αναρτήθηκε και σχετικό πανό που τον προέτρεπε να φύγει από το προεδρικό θώκο της ομάδας με επιθετική γλώσσα.

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου καταθέτοντας μήνυση και στέλνοντας μάλιστα και υλικό με βίντεο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, που έχει αναλάβει την υπόθεση.