Μάγκικο και αήττητο πρωτάθλημα στο 2026 και η σημασία της λέξης: επένδυση!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ που κατακτήθηκε πανάξια και με 24 ματς (τα 10 απ' αυτά ντέρμπι) δίχως ήττα, αλλά και για την επόμενη μέρα...

Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, μια φανταστική εβδομάδα, σαν αυτή που συμπληρώθηκε από την περασμένη Κυριακή έως σήμερα για όλους τους φίλους της ΑΕΚ σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά και σαν αυτή που θα ακολουθήσει για το κιτρινόμαυρο κοινό σε όλη τη γη έπειτα από την εξασφάλιση και φυσικά κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Μάρκο Νίκολιτς και τους πρωταγωνιστές του. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να εκφράσει όλα όσα έπρεπε και είχε στο κεφάλι του έπειτα από ένα χρόνο παρατεταμένης απαξίωσης, επιχείρησης εξευτελισμού προσωπικότητας και πολλών άλλων θεμάτων από τα ελεγχόμενα και κατευθυνόμενα (σε συγκεκριμένα ΜΜΕ αναφέρομαι), αλλά πρωταγωνιστές σε κάθε ομαδικό άθλημα θα είναι πάντα οι διευθυντές ποδοσφαίρου, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές και κυρίως οι δύο τελευταίοι σε ότι αφορά στην επιτυχία ενός αγωνιστικού πρότζεκτ όπως ισχύει στην περίπτωση του Δικέφαλου! Ειδικά όταν επιτυγχάνεται με τέτοιο και τόσο εμφατικό τρόπο...

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε στην κατάκτηση ενός απόλυτα άξιου, μάγκικου πρωταθλήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα στο χορτάρι και από το γεγονός ότι συνέβη με την ΑΕΚ να μην έχει καμία συμμετοχή σε οποιοδήποτε κέντρο αποφάσεων! Η Ένωση παρέμεινε αήττητη για ολόκληρο το 2026 και πανηγύρισε το πρωτάθλημα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των play offs, για την ακρίβεια δυο αγωνιστικές προτού φτάσουμε στη ολοήμερη χθεσινή γιορτή του Δικέφαλου. Δεν είναι και μικρό πράγμα μιας και η τελευταία ήττα των κιτρινόμαυρων μας έρχεται στο 2025 και μάλιστα στα τέλη του Οκτωβρίου τότε, στο Φάληρο, από τον Ολυμπιακό! Από εκείνη την ημέρα πέρασαν επτά ολόκληροι μήνες και οι "κιτρινόμαυροι" κατάφεραν για ένα σερί 24 αγώνων να παραμείνουν αήττητοι και να φτάσουν και πάλι, δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια, στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Η ομάδα που το καλοκαίρι του 2025 έφτασε να της κολλήσουν τη ταμπέλα της λούζερ, έπειτα από μια καταστροφική σε επίπεδο αποτελεσμάτων διαδικασία των play offs με μόνο ήττες (έστω και αν δεν το άξιζε στα περισσότερα ματς), η ΑΕΚ ένα χρόνο μετά φτάνει στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ΑΗΤΤΗΤΗ σε ολόκληρη τη σειρά του μίνι αλλά απόλυτα απαιτητικού προγράμματος με αντίπαλους τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ακόμη και χθες που η... μέθη της κατάκτησης του τίτλου και η επιρροή του 3ημερου εκδηλώσεων δεν γίνοταν να αφήσει ανεπηρέαστη την ομάδα του Νίκολιτς, κατάφερε να μη χάσει, το απόλυτο refuse to lose έχοντας απέναντί της μια ομάδα που καιγόταν για το διπλό (έως να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να αυτοκτονήσει)! Η Ένωση πλην τη διαδικασία των play offs συμπληρώνει με το χθεσινό 10 (δέκα ολογράφως) ντέρμπι δίχως ήττα...

Η χθεσινή ημέρα από την αρχή της νωρίς το πρωί έως το ξημέρωμα της Δευτέρας ήταν ονειρική για την ΑΕΚ και τον κόσμο της. Υπήρξαν και σούπερ δύσκολες καταστάσεις με λίγους να επιχειρούν να χαλάσουν την γιορτή για τους πολλούς (και για κάποιους το κατάφεραν με τη συνδρομή της απαράδεκτης αντίδρασης της ελληνικής αστυνομίας). Δύσκολα διαχειρίζεται κανείς όλη αυτή τη κατάσταση με τόσες δεκάδες χιλιάδες κόσμου και εκτός γηπέδου. Όμως στο υπόλοιπο της διαδικασίας όλα ήταν υπέροχα με τις οικογένειες και τον λαό της Ένωσης να γιορτάζει από νωρίς στην πόλη της ομάδας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χαίρομαι διότι μέσα από το Gazzetta καλύφθηκε άρτια και σε όλη την έκταση της η φιέστα του Δικέφαλου και ειδικά για τα όσα συνέβησαν έως την έναρξη του αγώνα και φυσικά μέχρι τα μπουζούκια και τη γιορτή της ΑΕΚ σε αυτά έως το πρωί (06.00)...

Από αύριο ξημερώνει η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ η οποία με οδηγό την προηγούμενη θα πρέπει να την βρει πιο ισχυρή από ποτέ και με τη λέξη επένδυση να συνιστά το κλειδί για την επιτυχία αυτής. Και το "επένδυση" δεν πρέπει να μεταφραστεί κλασικά και ελληνικά, δηλαδή να χώσει μαρούλι η διοίκηση για να απογειώσει το πρότζεκτ, άλλωστε έχει φανεί έως τώρα με τον Μάριο Ηλιόπουλο ότι δεν συνιστά αυτό πρόβλημα, αλλά να συνεχίσει να στηρίζει το σχέδιο που έχουν καταρτίσει Ριμπάλτα και Νίκολιτς! Είχαμε μιλήσει στους Galacticos για το πώς τρέχουν το πρότζεκτ ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου και ο Σέρβος τεχνικός και το οποίο τούτη τη στιγμή και δίχως πωλήσεις προβλέπει δεδομένα 3 με 4 προσθήκες όπως προέκυπτε από το ρεπορτάζ, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα χείλη του Νίκολιτς. Μπαίνουμε στη τρίτη μεταγραφική περίοδο που είχε αναφέρει ο Ριμπάλτα και είναι σημαντικό να είναι επιτυχημένη μιας και όπως είπε ο πιο επιτυχημένος προπονητής της σεζόν: φέτος ο τίτλος αυτός πρέπει να είναι η αρχή για τοκ Δικέφαλο και όχι το τέλος...

***Με τη γυναίκα μου Ηρώ να βρίσκεται στην θύρα 17 και τον πιτσιρικά μου Πανούλη μαζί της (και εγώ μακριά τους) προφανώς δεν μου άρεσε και δεν θα ήθελα να τραβήξει τόσο πολύ η γιορτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος και ειδικότερα η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου. Ωστόσο επειδή παρακολουθούσα τις αντιδράσεις και άλλων, από συναδέλφους έως οπαδούς άλλων ομάδων για το ίδιο γεγονός και το ανάθεμα που έριχναν, απλά να σημειώσω πως είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν κανάλι (δηλαδή πραγματικά Τ και Α: ΤΑ...), απ' την άλλη ο καθένας με τις δυνατότητές του σε επίπεδο ευφυΐας και αντίληψης, κοινώς τόσο μπορούν! Δεν αναφέρομαι φυσικά στους Ενωσίτες που μπορεί να εκνευρίστηκαν αφού όσοι το έκαναν έχουν το δικαίωμα να το εκφράσουν...