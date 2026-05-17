ΟΦΗ: «Η μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση στην Ελλάδα από την περιφέρεια, ένα χρόνο μετά ακόμα ανατριχιάζουμε»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΟΦΗ ένα χρόνο μετά τη συγκλονιστική μετακίνηση των Ομιλιτών για την τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.

Η 17η Μαΐου του 2025 θα αποτελεί ημερομηνία υπερηφάνειας για τον ΟΦΗ. Μπορεί το Κύπελλο Ελλάδας να επέστρεψε στο Ηράλειο... 11 μήνες αργότερα, όμως εκείνη την ημέρα οι Ομιλίτες έγραψαν ιστορία, με τη μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση ομάδας από την περιφέρεια.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί έκαναν ανάρτηση σα Social Media για τη συμπλήρωση ενός έτους από εκείνη την ιστορική ημέρα, με ένα υπέροχο video.

Η ανάρτηση του ΟΦΗ

«Πριν έναν χρόνο ζήσαμε κάτι που δεν χωράει σε λέξεις…

Η μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση στην Ελλάδα, από την περιφέρεια, δεν ήταν απλά αριθμός.

Ήταν φλόγα, πάθος και ιστορία.Ήταν πίστη, τρέλα και περηφάνια για τον τόπο και την ομάδα μας και θα τη θυμόμαστε για πάντα.

1 χρόνος μετά… ακόμα ανατριχιάζουμε».