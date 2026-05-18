ΑΕΚ: Πρωταθληματικό γλέντι ως το πρωί με κούπα, «Forza ΑΕΚάρα», Αργυρό, Ζόζεφιν και Μενιδιάτη!
Μετά τη φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του 14ου τίτλου ακολούθησε πρωταθληματικό γλέντι για την ΑΕΚ στο Gazi Music Hall, όπου οι κιτρινόμαυροι γιόρτασαν με την ψυχή τους μέχρι το πρωί!
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα στελέχη του κλαμπ, ο Μάρκο Νίκολιτς με το τεχνικό του επιτελείο και οι παίκτες ξεφάντωσαν με την κούπα στα χέρια, μαζί με τους Κωνσταντίνο Αργυρό, Ζόζεφιν και Χρήστο Μενιδιάτη.
🏆 Συγχαρητήρια του Αργύρου στην ομάδα της ΑΕΚ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
📹 @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/kKiEQaHui3
Το πρόγραμμα άνοιξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τραγούδησε μαζί του το «Αθήνα μου» μεταξύ άλλων, χορεύοντας και ζεϊμπέκικο.
🟡⚫️ Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδάει με τον Αργυρό το "Αθήνα μου" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/zZNQvpop4K— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Οι παίκτες της ΑΕΚ δεν άφηναν την κούπα από τα χέρια τους με τον Ρότα να ανεβαίνει με το τρόπαιο στη σκηνή, ενώ λίγο αργότερα αυτός και οι συμπαίκτες του χόρεψαν στους ρυθμούς του «Forza ΑΕΚάρα» και τα... έσπασαν, παρέα με τον Ηλιόπουλο!
🟡⚫️ Πρωταθληματικό γλέντι από τους παίκτες σε ρυθμούς "Forza ΑΕΚάρα" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/5CM00nJhmt— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Στη σκηνή ανέβηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τραγούδησε με τους οπαδούς το «ΑΕΚ, ΟΛΕ», με τον Ηλιόπουλο μάλιστα να τον αποθεώνει και τον Σέρβο τεχνικό να ακούει το όνομά του από τον κόσμο.
🟡⚫️ Ο Μάρκο Νίκολιτς τραγουδάει "ΑΕΚ ολέ ολέ" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/tc7yb1UXvf— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ τραγούδησε έπειτα μαζί με τη Ζόζεφιν το «Μη μιλάς», για να ακολουθήσει ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο οποίος έδωσε συνέχεια στο ατελείωτο κιτρινόμαυρο γλέντι ως το πρωί!
🟡⚫️ Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδάει με την Ζόζεφιν το "Μη μιλάς" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/fQnYRXiI9j— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Δείτε φωτογραφίες από το πρωταθληματικό γλέντι της ΑΕΚ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.