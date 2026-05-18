Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες γιόρτασαν στην ΑΕΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με το τρόπαιο στα χέρια, το «Forza ΑΕΚάρα» και τους Αργυρό, Ζόζεφιν και Μενιδιάτη!

Μετά τη φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του 14ου τίτλου ακολούθησε πρωταθληματικό γλέντι για την ΑΕΚ στο Gazi Music Hall, όπου οι κιτρινόμαυροι γιόρτασαν με την ψυχή τους μέχρι το πρωί!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα στελέχη του κλαμπ, ο Μάρκο Νίκολιτς με το τεχνικό του επιτελείο και οι παίκτες ξεφάντωσαν με την κούπα στα χέρια, μαζί με τους Κωνσταντίνο Αργυρό, Ζόζεφιν και Χρήστο Μενιδιάτη.

Το πρόγραμμα άνοιξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τραγούδησε μαζί του το «Αθήνα μου» μεταξύ άλλων, χορεύοντας και ζεϊμπέκικο.

Οι παίκτες της ΑΕΚ δεν άφηναν την κούπα από τα χέρια τους με τον Ρότα να ανεβαίνει με το τρόπαιο στη σκηνή, ενώ λίγο αργότερα αυτός και οι συμπαίκτες του χόρεψαν στους ρυθμούς του «Forza ΑΕΚάρα» και τα... έσπασαν, παρέα με τον Ηλιόπουλο!

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τραγούδησε με τους οπαδούς το «ΑΕΚ, ΟΛΕ», με τον Ηλιόπουλο μάλιστα να τον αποθεώνει και τον Σέρβο τεχνικό να ακούει το όνομά του από τον κόσμο.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ τραγούδησε έπειτα μαζί με τη Ζόζεφιν το «Μη μιλάς», για να ακολουθήσει ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο οποίος έδωσε συνέχεια στο ατελείωτο κιτρινόμαυρο γλέντι ως το πρωί!

Δείτε φωτογραφίες από το πρωταθληματικό γλέντι της ΑΕΚ: