Από το κιτρινόμαυρο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος Μενιδιάτης που τραγούδησε στην πίστα με κασκόλ της ΑΕΚ!

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ουδέποτε έχει κρύψει τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του. Συχνά παρακολουθεί τα ματς της ΑΕΚ, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε στη Μαδρίτη για το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο! Ετσι ουδεμία εντύπωση προκάλεσε ότι στο γλέντι της Ένωσης για το 14ο πρωτάθλημα, ανέβηκε στην πίστα να τραγουδήσει έχοντας περασμένο στο λαιμό του ένα κιτρινόμαυρο κασκόλ, ενώ έδωσε συγχαρητήρια σε όλους για τη μεγάλη επιτυχία!