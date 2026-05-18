Ο Λάζαρος Ρότα δεν ήταν μόνο από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ στη σεζόν πρωταθλήματος. Όπως φάνηκε από το ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό... παίζει μπαλίτσα και στο τραγούδι!

Με το τρόπαιο του πρωταθλητή στο χέρι και ντυμένος στα λευκά, ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ δεν δίστασε να δείξει τις ικανότητές του και στο τραγούδι. Ανέβηκε εν μέσω αποθέωσης πάνω στην πίστα και τραγούδησε στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το χειροκρότημα που πήρε από συμπαίκτες και θαμώνες δικαιολογημένο!