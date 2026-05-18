Πήρε μικρόφωνο ο Νίκολιτς και τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ ΟΛΕ...»
Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, στο διάστημα που είναι στη χώρα μας μπορεί να κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά δεν πρόλαβε ακόμη να μάθει κάποια επιτυχία του ελληνικού πενταγράμμου! Παρ' όλα αυτά ανέβηκε στην πίστα πήρε το μικρόφωνο και όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος τον ρώτησε ποιο τραγούδι θέλει να πει, ο Νίκολιτς τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο από κάτω να αποθεώνει και να ακολουθεί στο σύνθημα!
🟡⚫️ Ο Μάρκο Νίκολιτς τραγουδάει "ΑΕΚ ολέ ολέ" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/tc7yb1UXvf— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.