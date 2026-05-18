Πήρε μικρόφωνο ο Νίκολιτς και τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ ΟΛΕ...»

Από τις... σειρήνες της πίστας δεν γλίτωσε ούτε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο πήρε το μικρόφωνο!

Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, στο διάστημα που είναι στη χώρα μας μπορεί να κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά δεν πρόλαβε ακόμη να μάθει κάποια επιτυχία του ελληνικού πενταγράμμου! Παρ' όλα αυτά ανέβηκε στην πίστα πήρε το μικρόφωνο και όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος τον ρώτησε ποιο τραγούδι θέλει να πει, ο Νίκολιτς τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο από κάτω να αποθεώνει και να ακολουθεί στο σύνθημα!