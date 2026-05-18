Ο Μάριος Ηλιόπουλος εκτός από τραγούδι, πάνω στην πίστα αποκάλυψε και πως προχώρησε το περασμένο καλοκαίρι στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για προπονητή της ΑΕΚ!

Εχοντας στο πλευρό του τον Σέρβο τεχνικό τον οποίο χαρακτήρισε ως «μεγάλη μορφή», εν συνεχεία αναφέρθηκε στο πως τον επέλεξε για διάδοχο του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της ΑΕΚ!

«Είχα πέντε επιλογές. Τούς είδα όλους σε video» είπε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε: «Ο μόνος που μου έκανε κλικ είναι ο Μάρκο. Ετσι από τους πέντε είπα μόνο αυτόν θέλω να δω, κανένα άλλο. Πήγα στο Βελιγράδι κι έκατσα μαζί του 5.5 ώρες. Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ενα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο»!