Το story του Ροντινέι για το γκολ που πέτυχε στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και χάρη στην ισοφάριση του Παναθηναϊκού από το 0-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ πήρε τη 2η θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Οι Πειραιώτες μάλιστα προηγήθηκαν χάρη στο γκολ του Ροντινέι, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα Play Off, καθώς πέτυχε 4 γκολ σε 5 αγωνιστικές, μετά την ήττα από τον Δικέφαλο στο Φάληρο με 0-1.

Ο (πλέον) δεξιός εξτρέμ του Ολυμπιακού θέλησε να πικάρει τους Ενωσίτες που τον αποδοκίμασαν κατά τους πανηγυρισμούς για το γκολ του και έκανε story στο Instagram, στο οποίο έγραψε «φιλάκια» και το συνόδευε με το τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.

Θυμίζουμε πως από την πλευρά τους οι φίλοι του Δικεφάλου «πίκαραν» προς το φινάλε του ντέρμπι τον προπονητή του Ολυμπιακού, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ως... ρεβάνς για το αντίστοιχο «πείραγμα» των φίλων των Πειραιωτών της περασμένης σεζόν για τον Ματίας Αλμέιδα.