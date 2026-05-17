Σε μια υπέρλαμπρη φιέστα στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε μαζί με τον κόσμο της το 14ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της!

Το «σήκωσε το, δεν μπορώ να περιμένω» δονούσε την ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητο σερί της και με το σφύριγμα της λήξης είχε έρθει πλέον η ώρα για τη στέψη! Για να πανηγυρίσει όλη η κιτρινόμαυρη οικογένεια το 14ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της Ένωσης.

Η φιέστα ήταν φαντασμαγορική όπως αρμόζει στην ΑΕΚ! Το drone show με τον Δικέφαλο Αετό στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν τρομερό, ενώ μαγική ήταν η αναδρομή στα πρωταθλήματα που κατέκτησε η ΑΕΚ και στη φετινή της πορεία από τα μάτριξ.

Η παιδική χορωδία τραγούδησε όμορφες μελωδίες, στη συνέχεια ακολούθησαν τα βιολιά, με τους οπαδούς της ΑΕΚ στις εξέδρες να καταγράφουν τις σκηνές από τα κινητά τους. Ήταν η στιγμή που έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο Μάριος Ηλιόπουλος για να κάνει μια μακροσκελή ομιλία γεμάτη πάθος! Αμέσως μετά την ομιλία του, ο Ηλιόπουλος τραγούδησε ένα τραγούδι γραμμένο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έχοντας δίπλα του τον δημιουργό του Γιάννης Κονισπολιάτη.

Η σκηνή για την απονομή είχε στηθεί και ακολούθησε η έξοδος του Μάρκο Νίκολιτς, του τεχνικού επιτελείου, των στελεχών και των ανθρώπων της ΑΕΚ και φυσικά των παικτών καθώς ένας ένας έβγαινε από τη φυσούνα και ανέβαινε στο stage γνωρίζοντας την αποθέωση. Τελευταίοι βγήκαν οι αρχηγοί και τότε τα φώτα έσβησαν και έπεσαν κομάντος στον αγωνιστικό χώρο!

Το τρόπαιο δεν υπήρχε στο βάθρο! Που ήταν η κούπα; Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου! Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μπήκε με το αμάξι του γκαζώνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια βγήκε από τη θέση του οδηγού με το τρόπαιο του πρωταθλήματος στα χέρια! Ανέβηκε στη σκηνή, το έδωσε στους αρχηγούς και αυτοί με τους συμπαίκτες του το σήκωσαν στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας μέσα σε αποθέωση!

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα πανδαιμόνιο με τους οπαδούς να έχουν κάνει... ντου στον αγωνιστικό χώρο ανάβοντας καπνογόνα και πανηγυρίζοντας με τους παίκτες και τους φίλους της Ένωσης να γίνονται ένα, ενώ την ίδια στιγμή έξω από την Allwyn Arena επικρατούσε πανζουρλισμός! Η ΑΕΚ γιόρταζε το 14ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ζει μεγάλες στιγμές, στον δεύτερο τίτλο που κατακτά μέσα σε τέσσερα χρόνια στο νέο της γήπεδο η Ένωση.