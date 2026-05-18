ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος τραγούδησε με τον Αργυρό το «Αθήνα μου» και solo το «Βραδιάζει»!
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε τη... λαϊκή απαίτηση και τραγούδησε στο γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη φιέστα και δεν θα μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στα μπουζούκια! Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε ένα ρεφρέν από το δημοφιλές τραγούδι «Αθήνα μου» την ώρα που όλο το μαγαζί τον αποθέωνε!
Εν συνεχεία ο κ. Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό επειδή η φωνή του είναι κλειστή από τους πανηγυρισμούς!
🟡⚫️ Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδάει με τον Αργυρό το "Αθήνα μου" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/zZNQvpop4K— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
