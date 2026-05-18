Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε στη σκηνή του Gazi Music Hall και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε τη... λαϊκή απαίτηση και τραγούδησε στο γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη φιέστα και δεν θα μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στα μπουζούκια! Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε ένα ρεφρέν από το δημοφιλές τραγούδι «Αθήνα μου» την ώρα που όλο το μαγαζί τον αποθέωνε!

Εν συνεχεία ο κ. Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό επειδή η φωνή του είναι κλειστή από τους πανηγυρισμούς!