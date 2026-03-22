Η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πάρει ισοπαλία και μέσα στο Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό συνεχίζοντας τα πολύ καλά φετινά αποτελέσματα απέναντι στους Big-5.

Μπορεί η ΑΕΛ Novibet να είναι στην 12η θέση με μόλις 22 βαθμούς και να ετοιμάζεται να παλέψει για την παραμονή της στα Play Out, ωστόσο έχει καταφέρει κάτι που κανείς πλην το Big-5 δεν έχει πετύχει. Ποιο είναι αυτό; Το να πάρει βαθμό και από τις πέντε αυτές ομάδες, δηλαδή την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη.

Αυτό δείχνει και την δυναμική και το ρόστερ της ομάδας, αλλά από την άλλη δείχνει πως αν ήταν λίγο πιο σοβαρή σε παιχνίδια σαφώς πιο εύκολα με αυτά απέναντι στις πέντε πρώτες, τώρα δεν θα μιλούσαμε για μάχη παραμονής, αλλά για μάχη εισόδου στα Play Offs των 5-8 ή τουλάχιστον για συμμετοχή χωρίς άγχος στα Play Out.

Τα παιχνίδια της ΑΕΛ Novibet κόντρα στους Big-5

Πάμε όμως τώρα να δούμε τι έχει κάνει η ΑΕ¨Novibet απέναντι στους Big-5. Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους θεωρητικά μεγάλους ήταν αυτό με την ΑΕΚ στην AEL FC Novibet Arena με το 1-1 να είναι το τελικό σκορ. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Μάνταλο στο 55', για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με τον Τσάκλα στο 75'.

Στην συνέχεια και συγκεκριμένα στις 7/12/2025 και πάλι εντός έδρας κατάφερε να αναδειχθεί ισόπαλη με 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Πέρες έκανε το 1-0 για τους «βυσσινί», ο Καλάμπρια ισοφάρισε για τους «πράσινους», ο Μπακασέτας με πέναλτι έκανε το 1-2 για να έρθει επίσης με πέναλτι ο Πασάς στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων να ισοφαρίσει.

Στις 18/1/2026 η ΑΕΛ Novibet πέτυχε και την πρώτη της νίκη κόντρα στους Big-5 επικρατώντας με 1-0 του Άρη. Η νίκη ήρθε με ένα γκολ του Σαγάλ στο 3', ένα αποτέλεσμα το οποίο οι γηπεδούχοι κράτησαν ως το τέλος παίρνοντας μια σημαντική νίκη.

Τα σημαντικά αποτελέσματα για τους Θεσσαλούς κόντρα στους... μεγάλους συνεχίστηκαν και στην Λεωφόρο, όταν και αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Ο Τούπτα στο 46' είχε ανοίξει το σκορ, ενώ ο Μπακασέτας ισοφάρισε στο 67'.

Ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή ισοπαλία και ίδιο σκορ (1-1), είχαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Λάρισα. Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ με τον Χατσίδη στο 14' για να ισοφαρίσουν οι Λαρισαίοι με τον Σαγάλ στο 62'. Τελευταίο μεγάλο αποτέλεσμα ήταν αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με το 0-0 να μένει ως το τέλος και την ΑΕΛ Novibet να συμπληρώνει με τους «ερυθρολεύκους» τα θετικά αποτελέσματα κόντρα στους Big-5.

