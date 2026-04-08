Αναστασίου: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να τελειώνουμε τα ματς»

Ο Παναιτωλικός μπορεί να έχασε στο φινάλε το τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο, όμως στη Λάρισα κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στα Play Out, καθώς επικράτησε της ΑΕΛ Novibet με 2-1. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου διεύρνε τη διαφορά τους από τους ουραγούς Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR στους 9 βαθμούς, όντας ακόμα πιο κοντά στο στόχο της άμεσης εξασφάλισης της παραμονής.

Ο πολύπειρος κόουτς των Αγρινιωτών στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του πρέπει να «τελειώνει» τα ματς, με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

«Σίγουρα σημαντικό τρίποντο. Συνεχίζουμε, έχει ακόμα οκτώ ματς, δεν τελείωσε τίποτα. Είπα ότι πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε για 90′.

Έχουμε στιγμές που ο αντίπαλος θα δείξει πράγματα και στιγμές που χάνουμε το μυαλό μας και κάνουμε αβίαστα λάθη. Δείχνουμε ότι έχουμε δυνατότητες, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να κοιτάξουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια.

Το γκολ της ΑΕΛ Novibet ήταν δώρο δικό μας. Ήμασταν πιο επικίνδυνοι, η ΑΕΛ Novibet δεν μας απείλησε. Κάποιες φορές και ο αντίπαλος θα κάνει πράγματα. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι και αποφασιστικοί. Να μιλάμε και για τα θετικά.

Παίζουμε καλά, δημιουργούμε φάσεις, κάνουμε ωραία πράγματα με τη μπάλα. Θα πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια. Αν το τελειώναμε στο 0-2 θα ήταν διαφορετική εικόνα. Να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα και να κερδίζουμε παιχνίδια».