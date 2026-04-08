Superleague, η βαθμολογία των playouts: Καλό Πάσχα για Παναιτωλικό, σύννεφα υποβιβασμού για ΑΕΛ Νοvibet, έχασαν την ευκαιρία Σέρρες κι Αστέρας

Ο Παναιτωλικός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 2ης αγωνιστικής των playouts, με την Κηφισιά να μετράει επίσης τα δικά της οφέλη. Μαύρα σύννεφα για την ΑΕΛ Novibet.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας που διεξήχθη στο Novibet Arena, ο Παναιτωλικός πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής καθώς επικράτησε της ΑΕΛ Νovibet πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 2-1, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κόστα Αλεξιτς που βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Με τη νίκη τους αυτή οι Αγρινιώτες νιώθουν ακόμη πιο σίγουροι για την εξέλιξη των playouts, την ίδια ώρα που οι «βυσσινί» έμπλεξαν για τα καλά όχι μόνο λόγω της δεύτερης σερί ήττας τους, αλλά κυρίως λόγω της προβληματικής εικόνας που παρουσιάζουν.

Στις Σέρρες το ντέρμπι των ουραγών δεν είχε νικητή. Με λίγες καλές φάσεις για Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης το τελικό 0-0 δεν έδωσε την δυνατότητα σε κάποια από τις δύο ομάδες να ξεκολλήσει από την βαθμολογική ουρά και να... πιάσει την ΑΕΛ Novibet. Πάντως πήραν από ένα βαθμό και πλέον βρίσκονται αμφότεροι στο -2 από τους Θεσσαλούς.

Στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι χαμηλών ταχυτήτων, Ατρόμητος και Κηφισιά απείλησαν ελάχιστα τις αντίπαλες εστίες και το 0-0 ήταν το απολύτως λογικό αποτέλεσμα. Οι Περιστεριώτες παραμένουν πρώτοι στο μίνι πρωτάθλημα των playouts, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων έβαλε στο... πουγκί της πολύτιμο βαθμό στον δρόμο της παραμονής, ενώ σίγουρα την ευνόησαν τα αποτελέσματα και στα άλλα δύο παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

Η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 31

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 28

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 21

14. Αστέρας Τρίπολης 21



Η επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης (4μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet (5μμ)

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (8μμ)

To υπόλοιπο πρόγραμμα:

4η αγωνιστική- Τετάρτη 22 Απριλίου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (8μμ)

5η αγωνιστική - Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (4μμ)

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (6μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

6η αγωνιστική - Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (5μμ)

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet (5.30μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

7η αγωνιστική - Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

8η αγωνιστική - Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

