Ο κάκιστος στο α' μέρος Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει με σουτ του αποδοκιμαζόμενου Μπακασέτα το 0-1 του Τούπτα, αλλά ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του από το Λεβαδειακό.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα... σκουπίδια την ευκαιρία να μειώσει από τον Λεβαδειακό, αφού δεν μπόρεσε να νικήσει την ΑΕΛ Novibet στην Λεωφόρο μένοντας στο 1-1 σε ματς για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η εικόνα των «πρασίνων» ήταν κάκιστη στην πρώτη ώρα του αγώνα, έμειναν και πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και το μόνο που μπόρεσαν ήταν να ισοφαρίσουν σε 1-1 μ' ένα σουτ του Μπακασέτα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε και σήμερα να κατεβάσει την ομάδα με τριάδα στην άμυνα και 3-4-2-1. Ο Ισπανός τεχνικός διατήρησε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια κι έβαλε μπροστά του τους Κάτρη, Τουμπά και Γεντβάι. Σαν φουλ μπακ χρησιμοποίησε τους Καλάμπρια και Ερνάντεθ.

Στην μεσαία γραμμή επέστρεψε ο Τσέριν και δίπλα του θα είναι ο Μπακασέτας. Πιο μπροστά πήραν θέση οι Αντίνο και Ταμπόρδα ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Σφιντέρσκι.

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε την ομάδα του με 3-4-3. Ο Αναγνωστόπουλος θα είναι κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας οι Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά και Ηλιάδης. Στα πλάγια αυτής θα είναι ο Μασόν στα δεξιά και ο Όλαφσον στα αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Ατανάσοφ και Ναόρ ενώ στην τριάδα μπροστά ξεκίνησαν οι Σαγάλ, Σίστο και Τούπτα.

Μηδέν από μηδέν... μηδέν

Ο Παναθηναϊκός είχε κακή εικόνα στο πρώτο μέρος αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με το πρέσινγκ ψηλά που έκανε η ΑΕΛ, η οποία έπαιζε έχοντας την άμυνά της στην σέντρα, όταν ξεκινούσαν οι «πράσινοι» να παίζουν από πίσω.

Το «τριφύλλι» δυσκολευόταν να βρει τους παίκτες που κινούνταν ανάμεσα στις γραμμές για να δημιουργήσει ρήγματα στην καλά οργανωμένη ΑΕΛ. Στο πρώτο 20λεπτο το παιχνίδι είχε στην ουσία μία τελική, που ήταν ένα μακρινό σουτ του Ατανάσοφ στο 17'.

Στο ίδιο κόνσεπτ κύλησε όλο το δεύτερο μέρος με τον Παναθηναϊκό να τελειώνει με μία τελική, η οποία ήταν το φάουλ του Ταμπόρδα, που σταμάτησε στο τείχος.

Η ΑΕΛ έκανε άλλες δύο τελικές με μπροστάρη τον Μασόν, πρώτα στο 30', όταν εκείνος σέντραρε και ο Μπατουμπινσικά έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ κι έπειτα στο 37' όταν εκείνος βρέθηκε σε θέση βολής από μία αντεπίθεση, αλλά το σουτ του μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόν.

Τίποτα άλλο συνταρακτικό δεν συνέβη στο πρώτο μέρος με την εικόνα των «πρασίνων» να είναι από τις χειρότερες που έχουν δείξει τη φετινή σεζόν, αφού είχαν μονάχα μία φλύαρη κατοχή, χωρίς να μπορούν να βρουν τρόπους να συνδυαστούν για να γίνουν απειλητικοί.

Η γκρίνια που έφερε η εικόνα αυτή ήταν μεγάλη και μετά το τέλος του πρώτου μέρος υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες προς τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση.

Ο Τούπτα πλήγωσε τον Παναθηναϊκό

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους τα πράγματα χειροτέρεψαν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι χωρίς κάποια αλλαγή. Στο πρώτο κιόλας λεπτό, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να σκοράρει έχοντας μία φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΛ, οι «βυσσινί» έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Τούπτα, τον οποίο δεν μπόρεσε να προλάβει ο Τουμπά κι εκείνος πλάσαρε άψογα ανοίγοντας το σκορ στο 46ο λεπτό.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» προσπαθούσαν, όμως δεν έδειχναν ικανοί να βγάλουν αντίδραση. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 64ο λεπτό ο Τούπτα έφυγε και πάλι στον χώρο, πέρασε σαν σταματημένο τον Ερνάντεθ, όμως αυτή τη φορά νικήθηκε αρχικά από τον Λαφόν στο τετ α τετ κι έπειτα στην επαναφορά από τον Κάτρη, που έκοψε το σουτ του.

Ο αποδοκιμαζόμενος Μπακασέτας ισοφάρισε



Τρία λεπτά μετά, στην πρώτη κανονική επίθεση που έκανε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κατόρθωσε να ισοφαρίσει με τον Μπακασέτα. Οι «πράσινοι» κυκλοφόρησαν ωραία τη μπάλα, εκείνη έφτασε στον Μπακασέτα, ο οποίος σούταρε κατευθείαν με το αριστερό του κι έστειλε την μπάλα στην γωνία του Αναγνωστόπουλου.

Κάπου εκεί το «τριφύλλι» έδειξε να ζωντανεύει κι έκανε λίγο στην άκρη τη γκρίνια. Ο Ζαρουρί απείλησε στο 72', όταν σούταρε στην κλειστή γωνία του κίπερ της ΑΕΛ, μετά από ωραία ατομική προσπάθεια, όμως εκείνος απέκρουσε.

Μέχρι το φινάλε ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να δημιουργήσει στην ουσία μία ακόμη μεγάλη στιγμή, όταν σκόραρε με τον Σφιντέρσκι στις καθυστερήσεις από πάσα του Τσέριν, όμως ήταν εμφανώς σε θέση οφσάιντ κι έτσι αυτο ακυρώθηκε.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, το οποίο ακολούθησαν έντονες αποδοκιμασίες.

MAN OF THE MATCH: Τούπτα. Μεγάλο ματς από τον φορ της ΑΕΛ, ο οποίος στους ανοιχτούς χώρους δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πέτυχε ένα όμορφο γκολ, απείλησε ξανά τον Λαφόν, νικώντας τους πάντες με την ταχύτητά του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Αναγνωστόπουλος. Ο κίπερ των φιλοξενούμενων με σπουδαία επέμβαση σε ενέργεια του Ζαρουρί κράτησε όρθια την ομάδα του στη Λεωφόρο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Μία ομάδα που δεν ήξερε τι ζητούσε πάνω στο χορτάρι, που δεν έφτιαξε τίποτα και που προβλημάτισε πάρα πολύ με την απόδοσή της απέναντι σε έναν αντίπαλο από τα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας.

Η ΓΚΑΦΑ: Η εικόνα του Παναθηναϊκού από την αρχή μέχρι και το τέλος. Χωρίς λόγια, πραγματικά πολύ αποκρουστικό θέαμα από την ομάδα του Μπενίτεθ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Μόσχου απόψε στη Λεωφόρο, δεν είχε δύσκολες φάσεις το ματς και το έβγαλε χωρίς το μεγάλο λάθος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζοντας άθλια εικόνα, πέταξε βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ και συνεχίζει να παίζει με την φωτιά για την είσοδό του στην πρώτη τετράδα.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά (58' Πάντοβιτς), Κάτρης Γεντβάι, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα (83' Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58' Ζαρουρί), Σφιντέρκσι.

ΑΕΛ (πρ. Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσίκα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ (84' Μούργος), Ατανάσοφ, Μασόν, Τούπτα (84' Αποστολάκης), Σαγκάλ (68' Ενγκόι), Σίστο (73' Πέρες).