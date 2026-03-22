Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής ΑΕΛ Νοvibet (0-0) κι άφησε δύο βαθμούς μπαίνοντας στο έξτρα πρωτάθλημα των playoffs!

Σε έναν αγώνα με 30+ τελικές του ο Ολυμπιακός - που είχε και δοκάρι με τον Ποντένσε - γκέλαρε με το εντός έδρας 0-0 με την ΑΕΛ Novibet. Πρόσωπο του αγώνα ο Βενετικίδης, γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Εν πρώτοις ο γηπεδούχος Ολυμπιακός ξεκίνησε με δεκάρι τον Τσικίνιο και βασικό στράικερ τον Ταρέμι. Η διάταξή του: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Σιπιόνι, Μουζακίτη και μπροστά τους τον Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι.

Η φιλοξενούμενη ΑΕΛ Novibet πήγε σε προσέγγιση με τρεις στην άμυνά της. Ο Βενετικίδης πήρε την θέση του Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια μετά από πρόβλημά του. Τριάδα στην άμυνα με Ναόρ, Μπατουμπινσικά και Ρόζιτς, κέντρο με Κοσσονού, Ατανάσοφ, Σουρλή και Αποστολάκη και τριάδα μπροστά με Κακουτά, Τούπτα και Χατζηστραβό.

Ο Ολυμπιακός την πρωτοβουλία αλλά το ημίχρονό του δεν ήταν καλό και έμεινε στο 0-0

Στο πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός έκλεισε τον αγώνα με 18-0 τελικές και 3 τελικές προς την εστία. Το ημίχρονο αυτό ωστόσο γενικά για τους Πειραιώτες δεν ήταν καλό απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και από πλευράς ουσίας αλλά και από μεριάς εικόνας στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 6' υπήρξε η πιο μεγάλη φάση του πρώτου 45λεπτου: πίεση και κλέψιμο ψηλά ο Ζέλσον που έχασε τετ α τετ, με τον γκολκίπερ Βενετικίδη να τον σταματά. Σε επίπεδο σουτ υπήρχαν οι προσπάθειες του Ταρέμι και το σουτ του Τσικίνιο έξω στο 37' ενώ σουτ δοκίμασε σε πάνω από 3 περιπτώσεις ο Σιπιόνι κερδίζοντας 2 κόρνερ. Η ΑΕΛ Novibet δεν απείλησε, δεν είχε καμία πρωτοβουλία όμως από την άλλη δεν δέχθηκε και γκολ από τους ερυθρόλευκους γηπεδούχους.

Καλύτερος στην επανάληψη και με δοκάρι ο Ολυμπιακός αλλά ξανά χωρίς γκολ

Στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες πολύ καλές φάσεις και ενώ απείλησε και η ΑΕΛ αλλά το ματς παρέμεινε στο 0-0. Στο 56' ο Ταρέμι είχε χαμένο τετ α τετ και στο 60' το ίδιο συνέβη με τον Μασόν (και ενώ προσπάθησε να απειλήσει με σουτ και ο Τούπτα).

Στο 60' ο Βενετικίδης έβγαλε την λόμπα του Ποντένσε σε κόρνερ. Στο 88' ο Ποντένσε είχε μεγάλη διπλή φάση με την 2η προσπάθειά του να αποκρούεται και να καταλήγει και στο δοκάρι. Στο 90' είχε χαμένη ευκαιρία από κοντά ο Κλέιτον ενώ ούτε ο Ελ Καμπί κατάφερε από κοντά να βρει δίχτυα στις περιπτώσεις που του δόθηκαν. Το τέλος του αγώνα βρήκε τις 2 ομάδες στο 0-0 με τον Ολυμπιακό να χάνει 2 βαθμούς και τον κόσμο του να αποδοκιμάζει.

MVP: Ο Βελινικίδης. Ο πορτιέρε της ΑΕΛ Novibet που μπήκε από το... παράθυρο στην 11άδα και με τις επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν και ενώ στα χαρτιά ήταν ο 3ος - ιεραρχικά - γκολκίπερ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Δεν θα βάλουμε κανέναν από τον Ολυμπιακό. Από την ΑΕΛ Novibet μπαίνει εδώ και η άμυνά της.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλοι οι μεσοεπιθετικοί και επιθετικοί του Ολυμπιακού. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα κανείς.

Η ΓΚΑΦΑ: Οι τελικές των παικτών του Ολυμπιακού. Κυρίως σε φάσεις όπως με τα τετ α τετ παικτών όπως οι Ζέλσον - Ταρέμι.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε κάποια λάθη η διαιτησία από πλευράς φάουλ και καρτών και ενώ δεν δόθηκαν 2 κόρνερ - που ήταν- στον Ολυμπιακό. Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet ζήτησαν κόκκινη για τον Μπρούνο και οι παίκτες των Πειραιωτών πέναλτι σε 2 περιπτώσεις με την 2η για χέρι που ελέχθηκε και κρίθηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος αλλά ανούσιος. Μοιραία γκέλαρε με αυτό το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια (61' Ροντινέϊ), Σιπιόνι (73' Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (61' Ελ Καμπί), Ζέλσον (80' Γιαζίτζι), Ποντένσε και Ταρέμι (80' Κλέιτον).

ΑΕΛ NOVIBET: Βενετικίδης, Αποστολάκης (73' Πέρες), Κοσσονού (45+ λ.τρ. Μασόν), Ρόσιτς, Ναόρ, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46' Σίστο), Κακουτά (72' Φεριγκρά) και Τούπτα (73' Γκαράτε).