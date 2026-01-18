Η ΑΕΛ Novibet πέτυχε την πρώτη φετινή νίκη στο «σπίτι της», καθώς με το 1-0 επί του ακίνδυνου Αρη, πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Ο Σαγάλ το πολύτιμο γκολ των «βυσσινί».

Η ΑΕΛ NOVIBET επικράτησε του Άρη με 1-0 στο AEL FC Arena στην παρθενική εντός έδρας νίκη της στη σεζόν καθώς οι «κίτρινοι» έκαναν κακό παιχνίδι και παραμένουν μακριά από τον στόχο της τετράδας. Το γκολ του Σαγάλ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης έκρινε τον αγώνα στο AEL FC Arena και χάρισε στην ΑΕΛ NOVIBET την παρθενική νίκη της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι έκαναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο καθώς είχαν κι άλλες φάσεις για ένα ακόμη τέρμα. Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ στον Παναγίδη στο γκολ των γηπεδούχων και συνολικά έκανε κάκιστο παιχνίδι. Είχε συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας αλλά μία μόλις κλασική φάση με τον Νοά Φαντιγκά. Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε πειραματισμούς στην εξέλιξη του αγώνα έχοντας εισπράξει απογοητευτική απόδοση από τους βασικούς (σ. σ. Μορόν, Πέρεθ κ.α.) αλλά είδε την ομάδα του να εμφανίζεται ελαχίστως απειλητική.



Έτσι έπαιξαν…

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αλλαγές καθώς στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ καθώς Τεχέρο και Φαντιγκά παρέμειναν στα άκρα. Στον άξονα, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε την τριάδα των Μόντσου-Γαλανόπουλου-Παναγίδη λόγω και της απουσίας του Γένσεν. Στα επιθετικά άκρα επέστρεψε ο Ντούντου (αριστερά), ο Πέρεθ ήταν δεξιά και ο Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (Παντελάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης) για την ΑΕΛ NOVIBET. Κοσονού (αριστερά) και Δεληγιαννίδης (δεξιά) ήταν στα άκρα με δίδυμο στον άξονα τους Πέρες-Σουρλή και τριάδα στην επίθεση τους Σαγκάς, Μούργο και Τούπτα στο 3-4-3 των γηπεδούχων.

Γκολ από τα αποδυτήρια με Σαγάλ

Πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης, στην πρώτη στατική φάση του αγώνα, η άμυνα του Άρη δεν είδε την κίνηση του Σαγάλ, εν αντιθέσει με τον Μούργο και με διαγώνιο σουτ, ολομόναχος εντός περιοχής, ο Χιλιανός επιθετικός άνοιξε το σκορ (1-0, 3’). Οι «κίτρινοι» διαμαρτυρήθηκαν για τράβηγμα στον Παναγίδη ο οποίος κινήθηκε για να καλύψει τον σκόρερ των γηπεδούχων.

Βρισκόμενος πίσω στο σκορ, ο Άρης πήρε την μπάλα στα πόδια του αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους διάσπασης της άμυνας των γηπεδούχων παρά το υψηλό ποσοστό κατοχής (73%). Δεν είχε βοήθειες από τον άξονα καθώς ο Λορέν Μορόν δεν φάνηκε καθόλου ενώ ο Κάρλες Πέρεθ δεν είχε ουσία στο παιχνίδι του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι δύο τελικές του Άρη στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τους Σούντμπεργκ (25’) και Φαντιγκά (28’). Μάλιστα αυτή του δεύτερου ήταν η πιο σημαντική καθώς εκτέλεσε από πλάγια θέση αλλά απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος. Οι γηπεδούχοι επένδυσαν περισσότερο στο παιχνίδι μετάβασης, είχαν σπουδαία στιγμή για το 2-0 αλλά ο Διούδης σταμάτησε τον Δεληγιαννίδη (20’).

Οι εντάσεις μεταξύ των παικτών κυριάρχησαν μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Ο Άρης δεν είχε τρόπο για να γίνει απειλητικός σε αντίθεση με την ΑΕΛ NOVIBET η οποία είδε τον Πέρες να κάνει κακό τελείωμα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά και τον Ηλιάδη να σουτάρει στην κλειστή γωνία του Διούδη με τον Ηλιάδη δύο λεπτά αργότερα.

Οι αλλαγές του Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ ήθελε περισσότερη επιθετικότητα κι έριξε στο παιχνίδι τον Γκαμπριέλ Μισεουί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Δεν είδε ουσιαστική διαφορά και προχώρησε σε δύο ακόμη αλλαγές έπειτα από δέκα λεπτά με την είσοδο των Χόνγκλα (ντεμπούτο), Μπουσαΐντ. Στο 66’ ο Ισπανός προπονητής του Άρη αντικατέστησε και τους Μορόν, Πέρεθ δείχνοντας ότι περίμενε πολλά περισσότερα και επέλεξε να παίξει η ομάδα του δίχως το καθαρό σέντερ φορ και με τον Ούρος Ράτσιτς να κινείται περισσότερο σ’ αυτή τη θέση έχοντας δίπλα του άλλοτε τον Μισεουί κι άλλοτε τον Μπουσαΐντ. Μέχρι εκείνο το διάστημα, ο Άρης κυκλοφόρησε την μπάλα περισσότερο στο δικό του τρίτο καθώς η ΑΕΛ NOVIBET είχε άριστη τακτική συμπεριφορά στην άμυνα.

Παιχνίδι κέντρου και λαθών

Γενικώς το πρώτο 25λεπτο του δεύτερου μέρους ήταν… σα να μην έγινε ποτέ σε επίπεδο φάσεων. Ο Άρης προσπαθούσε και δεν μπορούσε ενώ οι γηπεδούχοι ήταν αφοσιωμένοι στην άμυνά τους. Ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε να φρεσκάρει την ομάδα του κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο με την είσοδο των Χατζηστραβού, Αποστολάκη. Δεν άλλαξε κάτι στη συνέχεια του αγώνα καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική τελική παρά κάποια σουτ εκτός περιοχής. Σαν αυτό του Γκαράτε στο 86’ όπου ο Διούδης κράτησε τον Άρη εντός διεκδίκησης βαθμού με την απόκρουσή του. Δεν άλλαξε τίποτα έως το τέλος του αγώνα και η ΑΕΛ NOVIBET πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη της.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Πέρες, Μούργος, Κοσονού, Όλαφσον (ΑΕΛ Novibet), Μόντσου, Παναγίδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ (Άρης)

MVP: Δεν είναι μόνο το γκολ που σημείωσε ο Σαγάλ αλλά το συνολικό παιχνίδι του.

Στο ύψος τους: Προφανώς η αμυντική γραμμή της ΑΕΛ NOVIBET. Οι στόπερ και ο Κοσονού. Για τον Άρη, ο Φαντιγκά μάλλον ήταν σαν την… όσα στην έρημο.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Γενικώς ο Άρης. Κάκιστο παιχνίδι. Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν πήρε τίποτε από τους βασικούς και ειδικά από τους Μορόν, Πέρεθ, δεν του βγήκαν ούτε τα πειράματα.

Η «γκάφα»: Δεν υπήρξε το μεγάλο ατομικό λάθος στο παιχνίδι.

Το «στραγάλι»: Ο διαιτητής Ζαμπαλάς και ο Βεργέτης στο VAR δεν είδαν κάτι μεμπτό στο τράβηγμα στον Παναγίδη στο πρώτο γκολ της ΑΕΛ Novibet. Συνολικά, κακή διαιτησία από τον Ζαμπαλά με πολλά λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο και χαμένες φάσεις.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Η ΑΕΛ NOVIBET έκανε καλό πρώτο ημίχρονο και άριστο τακτικά (στην άμυνα) στο δεύτερο. Ο Άρης δεν έκανε τίποτε. Μια ουσιαστική τελική σε 90+ αγωνιστικά λεπτά.



ΑΕΛ NOVIBET (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης (81’ Αποστολάκης), Κοσούνου, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φερίγκρα, Σουρλής, Πέρες, Σαγάλ (74’ Όλαφσον), Μούργος (66’ Γκαράτε), Τούπτα (81’ Χατζηστραβός).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Χόνγκλα), Παναγίδης (46’ Μισεουί), Ντούντου (56’ Μπουσαΐντ), Πέρεθ (66’ Μορουτσάν), Μορόν (66’ Ράτσιτς).