Παντελίδης: «Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά κάποιων ποδοσφαιριστών, δεν το περίμενα»

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΛ Novibet από τον Παναιτωλικό.

Δεύτερη διαδοχική προβληματική εμφάνιση για την ΑΕΛ Novibet σε ισάριθμες αγωνιστικές στα Play Out. Μετά την «τριάρα» από τον Αστέρα AKTOR οι Λαρισαίοι του Σάββα Παντελίδη έχασαν στην έδρα τους από τον Παναιτωλικό και οι διώκτες τους μείωσαν την απόσταση από τους δυο βαθμούς.

Ο έμπειρος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε σε κακή αγωνιστική συμπεριφορά κάποιων ποδοσφαιριστών, την οποία πρέπει να την αλλάξουν για να μην... κρατάνε πίσω την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

«Πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Μείναμε πίσω στο σκορ και είχαμε πάρα πολύ κακή αντίδραση. Κάποιοι παίκτες έχουν κακή αγωνιστική συμπεριφορά. Όταν παλεύεις για την σωτηρία σου, αυτά τα πράγματα πρέπει να λείπουν. Δεν το περίμενα.

Όταν πηγαίνεις σε ένα πόλεμο, πρέπει να διορθώνεις γρήγορα αυτά που σε κρατάνε πίσω. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά κάποιων ποδοσφαιριστών. Τέτοια παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις».