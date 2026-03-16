Τα playoffs για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο μπορεί να μην έχουν καμία σημασία αν πάρει ο ΟΦΗ το Κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Την ερχόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και ο μόνος σίγουρος για τη συμμετοχή στα playoffs 5-8 είναι ο Λεβαδειακός. Λογικά θα βρίσκεται και ο Άρης, αφού για να μείνει εκτός θα πρέπει να ηττηθεί από τον ΟΦΗ και να νικήσει ο Βόλος εντός τον ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος τον Λεβαδειακό εκτός. Δεν είναι απίθανο βέβαια, αλλά οι κιτρινόμαυροι όλα δείχνουν ότι θα είναι στην οκτάδα, ό,τι κι αν γίνει στο τελευταίο τους παιχνίδι.

ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και υπό προϋποθέσεις και η Κηφισιά όπως αναφέραμε χθες, διεκδικούν τις άλλες δύο θέσεις. Η μάχη θα γίνει για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη. Αλλά κι αυτό δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Διότι αν ο ΟΦΗ στις 25 Απριλίου πάρει το Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, τότε παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και μάλιστα για τα playoffs του Europa League. Δηλαδή θα είναι δεδομένα σε League Phase, έστω του Conference League αν αποκλειστεί.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετά παιχνίδια για τα playoffs των θέσεων 5-8 θα είναι αδιάφορα και οι ομάδες ουσιαστικά θα κάνουν πρόωρες διακοπές...

Μετά την 26η αγωνιστική και τη λήξη της κανονικής διάρκειας θα έχουμε τρεις διακοπές. Μετά τις 22 Μαρτίου είναι το «παράθυρο» των Εθνικών ομάδων, στο οποίο η αποκλεισμένη από το Μουντιάλ Εθνική Ελλάδας θα δώσει δύο φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία. Μετά την πρώτη αγωνιστική θα έχουμε διακοπή, λόγω Πάσχα, το οποίο πέφτει στις 12 Απριλίου.

Η τελευταία διακοπή θα είναι μετά τη δεύτερη αγωνιστική, λόγω του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στις 25 Απριλίου. Θ' ακολουθήσουν τέσσερις αγωνιστικές, εκ των οποίων η 5η των playoffs θα είναι εμβόλιμη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μέχρι τη διεξαγωγή του τελικού θα έχουν γίνει δύο αγωνιστικές. Αν το πάρει ο ΟΦΗ, τότε τέσσερις αγωνιστικές δεν θα έχουν νόημα. Οκτώ παιχνίδια χωρίς λόγο.

Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ τότε η πέμπτη θέση θα έχει ενδιαφέρον. Αν η κούπα καταλήξει στην Κρήτη, ο ΟΦΗ θα βγει Ευρώπη κι από τις 25 Απριλίου όσοι είναι στις θέσεις 5-8 θα ξεκινήσουν διακοπές και ουσιαστικά θα παίζουν αγώνες που δεν θα έχουν ενδιαφέρον και για τον κόσμο τους.

Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσει η ΕΠΟ σε συνεργασία με τη Super League από την επόμενη σεζόν, για να μην υπάρξει το ίδιο φαινόμενο.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των playoffs 5-8, όπου αν είναι Κυπελλούχος ο ΟΦΗ, από τις 2-3 Μαϊου και την τρίτη αγωνιστική μέχρι την έκτη αγωνιστική στις 16-17 Μαϊου, τα παιχνίδια θα είναι αδιάφορα βαθμολογικά.

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Ας δούμε και τι συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Σε ποια διοργάνωση και πότε θα παίξει κάθε ομάδα, ανάλογα με τη θέση στην οποία θα τερματίσει, αν πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ και σε ποια και πότε, αν το πάρει ο ΟΦΗ.



ΠΑΟΚ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

1ος: Champions League (Play Offs)*

2ος: Champions League (2ος προκριματικός)

3ος: Europa League (Play Offs)

4ος: Europa League (2ος προκριματικός)

5ος: Conference League (2ος προκριματικός)

ΟΦΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

1ος: Champions League (Play Offs)*

Κυπελλούχος: ΟΦΗ - Europa League (Play Offs)

2ος: Champions League (2ος προκριματικός)

3ος: Europa League (2ος προκριματικός)

4ος: Conference League (2ος προκριματικός)

5ος: -

