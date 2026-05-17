Άρης - Λεβαδειακός 3-0: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Άρης - Λεβαδειακός 3-0.
Ο Άρης νίκησε άνετα και δίκαια 3-0 τον Λεβαδειακό με δύο γκολ του Καντεβέρε κι ένα του Πέρεθ.
Οι Θεσσαλονικείς τερμάτισαν στην πέμπτη θέση, αλλά αυτή δεν έχει αντίκρισμα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.
Στο 64' ο Καντεβέρε με κεφαλιά σε σέντρα του Γιαννιώτα άνοιξε το σκορ και στο 72' ο Πέρεθ με διαγώνιο αριστερό σουτ σημείωσε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καντεβέρε με πλασέ σε ασίστ του Πέρεθ.
