Οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων για τα Play Off και τα Play Out της Stoiximan Super League. Οι τρεις διακοπές μέχρι το φινάλε.

Μια στροφή απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League και τα δεδομένα σε όλα τα μέτωπα παραμένουν «ρευστά». Ενδιαφέρον υπάρχει στην «κούρσα» της κορυφής, στην τριάδα που θα πλαισιώσει τον Λεβαδειακό στα Play Off 5-8, όπου διεκδικούν την είσοδο τους, πέντε ομάδες, ενώ μπορεί δεδομένα Πανσερραϊκό και Αστέρας AKTOR να μπουν στα Play Out στη ζώνη του υποβιβασμού, όμως το ζήτημα είναι η διαφορά με τις ανταγωνίστριες στη «μάχη» της παραμονής.

Η regular season ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου και η κλήρωση των τριών μίνι πρωταθλημάτων θα γίνει στις 24 Μαρτίου, όταν και θα καθοριστεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τέλους. Θυμίζουμε πως στα δυο γρουπ των Play Off έχουμε έξι αγωνιστικές, καθώς συμμετέχουν τέσσερις ομάδες, ενώ στα Play Out είναι δέκα παιχνίδια, καθώς θα αναμετρηθούν μεταξύ τους οι ομάδες της ζώνης 9-14.

Play Off και Play Out θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου. Τα group 1-4 και 5-8 θα ολοκληρωούν στις 17 Μαΐου και το 9-14 στις 21 Μαΐου.

Σε αυτό το διάστημα θα έχουμε τρεις διακοπές. Μετά το φινάλε της κανονικής διάρκειας είναι το «παράθυρο» των Εθνικών, στο οποίο η αποκλεισμένη από το Μουντιάλ Εθνική Ελλάδας θα δώσει δύο φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία. Μετά την πρώτη αγωνιστική θα έχουμε διακοπή, λόγω Πάσχα, το οποίο πέφτει στις 12 Απριλίου.

Η τελευταία διακοπή θα είναι μετά τη δεύτερη αγωνιστική, λόγω του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στις 25 Απριλίου. Εν συνεχεία η δράση θα είναι συνεχόμενη, ενώ η 5η αγωνιστική των Play Off θα είναι εμβόλιμη.

Οι ημερομηνίες των Play Off 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των Play Off 5-8

Οι ημερομηνίες των Play Out 9-14