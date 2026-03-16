Στην ειδική βαθμολογία του δεύτερου γύρου του Πρωταθλήματος ο Άρης βρίσκεται στην 8η θέση αλλά συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο για τα Playoff 5-8.

Ανεξαρτήτως της πλεονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκεται ο Άρης για την εξασφάλιση της παρουσίας στα Playoff 5-8, το αποτέλεσμα στις Σέρρες ήταν και παραμένει κακό. Προστέθηκε σε αυτά των προηγούμενων πέντε αγώνων καθώς οι «κίτρινοι» συμπλήρωσαν 1.5 μήνα δίχως νίκη. Στην πραγματικότητα, η βαθμολογική συγκομιδή τους στον δεύτερο γύρο της Stoiximan Superleague χαρακτηρίζεται απογοητευτική. Στην ίδια ειδική βαθμολογία, συγκεντρώνοντας μόλις 14 βαθμούς, βρίσκονται πίσω από τους τέσσερις που προπορεύονται (ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός) αλλά και από τους ΟΦΗ και Ατρόμητο οι οποίοι μάζεψαν από 20 βαθμούς αλλά και τον Λεβαδειακό που συγκέντρωσε 17. Κοινώς, ισοβαθμούν με την ΑΕΛ NOVIBET στην 8η θέση με 14 βαθμούς στο δεύτερο μισό της κανονικής διάρκειας.

Ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να μην βρεθεί ο Άρης στα Playoff 5-8. Ο ίδιος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ και μοναδική περίπτωση να μην είναι σ’ αυτή τη συνομοταξία είναι να χάσει από τους Κρητικούς στο «Κλ. Βικελίδης» και ταυτοχρόνως να περάσει ο Ατρόμητος από τη Λιβαδειά και ο Βόλος να νικήσει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ωστόσο, ζητούμενο δεν είναι απλά η παρουσία στο 5-8 αλλά και η δημιουργία ρεαλιστικών πιθανοτήτων για την κατάληψη της 5ης θέσης με την προοπτική ότι αυτή θα οδηγήσει στην έξοδο στο Conference League της επόμενης περιόδου. Αυτό προϋποθέτει νίκη επί του ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς είναι φανερή η αδυναμία εξασφάλισης αποτελεσμάτων, βάσει και της εικόνας της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ο Μιχάλης Γρηγορίου επέκρινε τους παίκτες του για την απόδοσή τους. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις αυτοκριτικής του Χαμζά Μεντίλ οι οποίες επεκτάθηκαν στις επιδόσεις όλων των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Στην πραγματικότητα, δεν χρειαζόντουσαν οι τοποθετήσεις του Μαροκινού για να γίνει αντιληπτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών του Άρη πραγματοποιούν σεζόν κατώτερη των περιστάσεων. Αυτό μαρτυρά η εικόνα αλλά και η βαθμολογική συγκομιδή. Σε περίπτωση που ο Άρης επικρατήσει του ΟΦΗ θα πετύχει (μόλις) την 3η νίκη του σε ολόκληρο γύρο Πρωταθλήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνει στις δύο κι αυτό το στοιχείο είναι υπέρ αρκετό για την εξαγωγή συμπερασμάτων.