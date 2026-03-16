Η μεταμόρφωση του Λεβαδειακού: Από... τρένο στην επίθεση, τώρα έχει 3 γκολ σε 1,5 μήνα

Ο «αγνώριστος» Λεβαδειακός τον τελευταίο ενάμιση μήνα και η αγωνιστική πτώση που του κόστισε μία θέση στην τετράδα και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Λεβαδειακός γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-0 για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan Superleague με αποτέλεσμα οι Βοιωτοί να συνεχίσουν το αρνητικό σερί που τρέχουν το τελευταίο διάστημα όντας μακριά από τη νίκη εδώ και ενάμιση μήνα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τα δύο φετινά της όνειρα, δηλαδή την συμμετοχή στα Play Offs του πρωταθλητή, τερματίζοντας στην πρώτη τετράδα, αλλά και την παρουσία της στον πρώτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδος στην ιστορία της.

Ο βασικός λόγος που συνέβη αυτό είναι κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή της που ακολούθησε έπειτα από την 1η του Φλεβάρη και την άνετη νίκη επί του Αστέρα AKTOR με 3-1 στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Έκτοτε, το κλαμπ της Βοιωτίας έχει τρέξει ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια των δύο στόχων που προαναφέραμε.

Η... μηχανή των γκολ του πρώτου γύρου έχει σκοράρει μονάχα 3 σε 1,5 μήνα

Η... αρμάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε κλείσει τον πρώτο γύρο με ιστορικό ρεκόρ επίτευξης τερμάτων όχι μόνο για τη δική της ιστορία, αλλά γενικότερα σε εκείνη των επαρχιακών ομάδων στην Stoiximan Superleague.

Τα 31 γκολ σε 13 αγώνες είναι εξωπραγματική επίδοση για τις ομάδες του πρωταθλήματος που δεν ανήκουν στο Big-5. Μιλάμε για 2,3 γκολ ανά αγώνα.

Οι Βοιωτοί συνέχισαν σε αυτό τον ρυθμό για τουλάχιστον δύο μήνες ακόμη, παρά και τη διακοπή των εορτών, αφού συνέχισαν με πέντε νίκες σε έξι ματς κερδίζοντας κατά σειρά την ΑΕΛ εντός με 3-0, τον Πανσερραϊκό εκτός με 2-0, τον Βόλο εντός με 3-1, τον Παναιτωλικό εκτός με 3-1, τον Αστέρα εντός με 3-1 ενώ με τον Άρη έμειναν στο 2-2 στο «Κλ. Βικελίδης».

Κάπως έτσι ο Λεβαδειακός έφτασαν την 19η αγωνιστική να είναι 4ος έχοντας 38 βαθμούς, εννέα διαφορά από τον Παναθηναϊκό, που είχε κι ένα παιχνίδι λιγότερο και +25 συντελεστή τερμάτων (47/22).

Τι ακολούθησε τον επόμενο ενάμιση μήνα μέχρι και την 25η αγωνιστική;

Η ομάδα της Λιβαδειάς δεν μπόρεσε να νικήσει κανένα από τα επόμενα οκτώ ματς, έχοντας δύο ισοπαλίες και έξι ήττες.

Τα αποτελέσματα του Λεβαδειακού στο διάστημα αυτό

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1 (Κύπελλο Ελλάδος)

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 3-2

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 0-1 (Κύπελλο Ελλάδος)

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0

Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0

Με μία πρώτη ματιά καταλαβαίνει κανείς πως το πρόγραμμα έπαιξε κι αυτό τον ρόλο του, αφού από τα οκτώ ματς, τα τέσσερα είναι κόντρα στους τέσσερις μεγάλους, τα άλλα τρία με τον ΟΦΗ, που είχε βρει πάλι τα πατήματά του και μόνο το ένα ήταν με αντίπαλο που μπορεί να θεωρηθεί πως... τον έχουν.

Σ' αυτό τον ενάμιση μήνα, έχει πάρει μόλις έναν βαθμό σε έξι αγώνες πρωταθλήματος, δηλαδή ο μέσος όρος του άγγιζε τους 0,17 βαθμούς, όταν στο προηγούμενο διάστημα έφτασαν το εξωπραγματικό 2 βαθμούς ανά ματς.

Από τα 2,47 γκολ ανά αγώνα με τα οποία... έτρεχε η μηχανή του εκείνη την περίοδο, έφτασε στα τελευταία έξι αυτά ματς του πρωταθλήματος να σκοράρει μόλις 0,5 ανά αγώνα. Όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι από τα 1,16 που δεχόταν σε κάθε ματς, πήγε στα 2,5 ανά αγώνα.

Τα νούμερα αυτά περιγράφουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μίνι κατάρρευση που υπέστη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία οφείλεται προφανώς και στο πολύ δύσκολο πρόγραμμά που είχε, τις συγκυρίες (π.χ. τη ρέντα που είχε στο προηγούμενο διάστημα και της έλλειψε σ' αυτό), αλλά και τους τραυματισμούς, που ήταν περισσότεροι.

Το σημαντικό όμως για τον Λεβαδειακό είναι να καταφέρει να διώξει την απογοήτευση που επέφερε η απώλεια των μεγάλων στόχων (Κύπελλο και 4η θέση) και να επικεντρωθεί στην κατάκτηση της 5ης θέσης, που πέρα από το γεγονός πως θα είναι η υψηλότερη θέση που θα έχει τερματίσει ποτέ η ομάδα, θα την οδηγήσει, αν πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ και στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.