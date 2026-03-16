Αμέσως μετά την ψυχωμένη εμφάνιση του Ατρομήτου και το βαθμό κόντρα στην ΑΕΚ (2-2) ο Παναγιώτης Τσαντίλας μίλησε στο Gazzetta για την σημασία που είχε αυτό το αποτέλεσμα στη μάχη για τα playoffs 5-8 και έστειλε μήνυμα ενόψει του αγώνα με το Λεβαδειακό.

Ο Ατρόμητος έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ που ερχόταν με φόρα από Σλοβενία και της στέρησε την πρωτιά με το Χ στο περιστέρι (2-2). Πλέον οι γηπεδούχοι όπως τόνισε και ο Παναγιώτης Τσαντίλας μιλώντας στο Gazzetta έχουν στραμμένο το βλέμμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ( 22/03, 19:00) με τη μάχη για τα playoffs 5-8 να έχει πάρει φωτιά.

Η ομάδα του Κέρκεζ ήταν ανταγωνιστική κόντρα στην Ένωση, με τον Μήτογλου να ανοίγει το σκορ στο 33' και να πληγώνει την ΑΕΚ. Δεν έφτασαν όμως τα δύο γκολ του Γιόβιτς (63', 69') για να φύγει με το διπλό η ομάδα του Νίκολτς, με τον Μουτουσαμί να κάνει το 2-2 στο 71' και να δίνει τον πολύτιμο να βαθμό στον Ατρόμητο.

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας μίλησε στο gazzetta μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως μόνος στόχος της ομάδας είναι να φύγει με το διπλό από τη Λιβαδειά.



Καταρχήν λίγα λόγια για το παιχνίδι...

«Ξέραμε από τη αρχή ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, από την αρχή της εβδομάδας είχαμε πει ότι θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας. Όσοι ήταν στο γήπεδο κατάλαβαν ποιος είναι ο Ατρόμητος και που πρέπει να βρίσκεται αυτή ομάδα».



Πολύ σημαντικός βαθμός για τη μάχη για τα playoffs 5-8, έρχεται το ματς με τον Λεβαδειακό. Πως προετοιμάζεστε για το επόμενο παιχνίδι;

«Το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε βαθμό κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ακόμα έναν τελικό και πάμε στη Λιβαδειά να πάρουμε τους τρείς πόντους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μας».

Τι σας είπε ο Κέρκεζ πριν το παιχνίδι;

«Να παίξουμε αυτό που ξέρουμε και δουλεύουμε όλη την εβδομάδα. Να δώσουμε το 100% του εαυτού μας και να το δείξουμε στο γήπεδο».

Είναι τελικά ο Ατρόμητος τελικά η ομάδα για αυτά τα παιχνίδια;

«Εννοείται ο Ατρόμητος είναι για τα μεγάλα παιχνίδια».

