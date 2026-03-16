Συγκλονιστική φωτογραφία με τον Κλεομένη να κρατά πανό για τον Άλκη: «Απίστευτο παιχνίδι της μοίρας»

Η τρομερή φωτογραφία με τον δολοφονημένο οπαδό του ΠΑΟΚ, Κλεομένη να κρατάει πανό στη μνήμη του Άλκη, που είχε αντίστοιχη μοίρα.

Μία τρομερή σύμπτωση αποκάλυψε κατά λάθος ένας πρώην καθηγητής του δολοφονημένο οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη. Εκείνος δημοσίευσε μία φωτογραφία στα social media του με δύο μαθητές να κρατούν ένα πανό στην μνήμη του δολοφονημένου οπαδού του Άρη, Άλκη Καμπανού.

Ο ένας απ' αυτούς φορούσε εμφάνιση του ΠΑΟΚ και ο άλλος φανέλα του Άρη. Χωρίς όμως να το γνωρίζει το παιδί που έφερε τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά» ήταν ο Κλεομένης, που έχασε τη ζωή του πριν λίγες μέρες στην Καλαμαριά και για τον γεγονός αυτό τον ενημέρωσαν άλλοι που είδαν τη φωτογραφία στα social media του.

Εκείνος εξήγησε την ιστορία αυτή στο ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5 FM.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για τα χρόνια που ήταν καθηγητής του Κλεομένη: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε Άλκη να είσαι ο τελευταίος

Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

Για το ότι κράτησε αυτό το πανό: «Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

Για τα όσα έζησε στην κηδεία και την αίσθησή του για τη συνέχεια: «Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».