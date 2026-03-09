Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε την εικόνα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, αλλά και την απόδοση του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova αναφέρθηκε στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, στη βελτίωση που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός και στην εικόνα της ΑΕΚ.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε μεταξύ άλλων:

Για το ντέρμπι: «Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά πολύ διαβασμένος ο μισός ΠΑΟΚ. Καθαρό παιχνίδι, καλή διαιτησία, βοήθησε στο να υπάρχει ένας ρυθμός. Ο ΠΑΟΚ είναι κερδισμένος, πάει καλά στα ντέρμπι, ήταν εκτός έδρας ματς κι έπαιζε με έξι αναπληρωματικούς. Ο Ολυμπιακός είχε πιο πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορώ να πω ήταν άδικο το αποτέλεσμα.

Με το που μπήκαν Τάισον, Κωνσταντέλιας έκαναν αμέσως φάση. Ο Ποντένσε ίσως έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν είδα τον Νασιμέντο το ίδιο καλά στα άκρα. Έλειψαν οι ατομικές ενέργειες από τους γηπεδούχους».

Για τον Παναθηναϊκό: «Αυτό που μπορούμε να κρίνουμε είναι την εικόνα του Παναθηναϊκού. Κάθε θέση που θα τερματίσει είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν πάει για πρωτάθλημα να μην έχουν θέληση οι παίκτες του. Θα είναι σαν να διεκδικεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε ωραία ματς με έναν Παναθηναϊκό που ανεβαίνει, μία ΑΕΚ το ίδιο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν κούραση από την Ευρώπη. Οι άλλοι έχουν Ευρώπη».

Για την ΑΕΚ: «Όταν έχεις ένα γκολ διαφορά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά η ΑΕΚ το έψαξε το δεύτερο γκολ. Η Λάρισα δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Μου άρεσαν ο Μουκουντί, ο Ρότα. Οι Μαρίν, Πινέδα δεν ήταν καλοί, αλλά και το μέτριο παιχνίδι τους είναι χρήσιμο».