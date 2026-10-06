Ακόμη περισσότερες λύσεις για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς Ντεσπόντοφ, Κόστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο συμμετείχαν σε μέρος της κανονικής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία.

Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λίσι από την πρωινή προπόνηση της Τρίτης (6/10), καθώς ο ΠΑΟΚ είδε τέσσερις ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Οι Κόστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο, που είχαν κάνει το πρώτο βήμα επιστροφής από τη Δευτέρα, συνέχισαν να ανεβάζουν ρυθμούς, ενώ μαζί τους μπήκε και ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα.

Η προπόνηση ξεκίνησε με ασκήσεις συναρμογής και rondo, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το ένα να δουλεύει στην αμυντική και το άλλο στην επιθετική τακτική. Ακολούθησαν τελειώματα και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό.

Ο «Δικέφαλος» συνεχίζει έτσι την προετοιμασία του για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με τον Λίσι να περιμένει πλέον να δει πότε οι τέσσερις ποδοσφαιριστές θα είναι σε θέση να επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (7/10, 10:30) στη Νέα Μεσημβρία.