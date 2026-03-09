Ο Ανδρέας Δημάτος εξηγεί γιατί επί της ουσίας ο ΠΑΟ, εκτός… εντυπωσιακού για εκείνον απροόπτου, είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που γνωρίζει από τώρα πότε θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της νέας σεζόν!

Με τη νίκη του στη Λιβαδειά ο Παναθηναϊκός κλείδωσε και μαθηματικά την είσοδό του στα πλέι οφ της Super League για τις θέσεις 1-4 και πολύ πιο εύκολα απ’ ότι αναμενόταν με βάση την προ μηνός εικόνα εξασφάλισε επί της ουσίας το ευρωπαϊκό του εισιτήριο για τη νέα σεζόν και μάλιστα δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της regular season.

Aν ο Παναθηναϊκός μπει στα πλέι οφ με τις σημερινές βαθμολογικές διαφορές στο -11 από την πρώτη θέση και στο -9 από τη δεύτερη και την τρίτη, η τέταρτη θέση του πρωταθλήματος αποτελεί για εκείνον την πιο πιθανή κατάληξη της σεζόν, εκτός φυσικά κάποιου εντυπωσιακού υπέρ εκείνου απρόοπτου στις μόλις έξι αγωνιστικές που θα απομένουν, απρόοπτο το οποίο θα απαιτεί μίνιμουμ το απόλυτο των νικών για τους «πράσινους» σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Υπό την έννοια ότι η τέταρτη θέση στη Super League αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το πιο πιθανό ενδεχόμενο για τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα, η οποία γνωρίζει από τώρα την ημερομηνία του πρώτου ευρωπαϊκού της αγώνα για τη νέα σεζόν στα προκριματικά του καλοκαιριού.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το πρώτο του ματς στις 23 Ιουλίου με ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα και από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας θα κριθεί σε ποια διοργάνωση θα είναι αυτό το ματς στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου!

Με Κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, με Κυπελλούχο τον ΟΦΗ στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και στις δύο περιπτώσεις οι πράσινοι θα μάθουν τον πρώτο τους αντίπαλο ή το ζευγάρι του πρώτου προκριματικού από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος τους αντίπαλος στις 17 Ιουνίου στη Νιόν, σε μία κλήρωση στην οποία ήταν παρόντες σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η μόνη διαφορά είναι ότι στο Europa θα έχουν και ένα κανονάκι ασφαλείας για δύο στις τρεις προκρίσεις, ενώ στο Conference League θα κληθούν να κάνουν το όχι απίθανο αλλά όχι και τόσο συνηθισμένο τρία στα τρία προκειμένου να βρεθούν στη League Phase.

O Παναθηναϊκός με τον συντελεστή, που έχει καταφέρει να χτίσει με μόλις δύο καλές ευρωπαϊκές σεζόν (πέρυσι και φέτος) για τον 5ετή συντελεστή του είναι μάλλον δεδομένο ότι θα είναι ισχυρός σε όποια προκριματική φάση του Europa ή του Conference League κληθεί να συμμετάσχει.

Eναν συντελεστή στους 27,250 πόντους, τον οποίο βεβαίως έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει περαιτέρω, αφού συνεχίζει στην εφετινή διοργάνωση του Europa League απέναντι στην Μπέτις για τη φάση των 16 με πολύ σημαντικό επίτευγμα ότι έχει ήδη καταφέρει εφέτος να συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς (11,250 έναντι 11,000) απ’ ότι πέρυσι στο Conference League παρά τη δεδομένη διαφορά δυναμικότητας των δύο διοργανώσεων.

Η ουσία είναι ότι ο 225ος Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2024, που συμμετείχε στις κληρώσεις της UEFA με τον εθνικό συντελεστή γιατί ήταν μεγαλύτερος από τον δικό του, λιγότερο από δύο χρόνια μετά έχει ανέβει στην 78η θέση, την οποία μπορεί να βελτιώσει ακόμα και στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

Το τρελό σενάριο

Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το πιο τρελό σενάριο…

Σύμφωνα με αυτό και ο Παναθηναϊκός, όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έχει πιθανότητα απευθείας συμμετοχής σε League Phase χωρίς προκριματικά!

Για τον Παναθηναϊκό αυτή η προοπτική υπάρχει στη League Phase του Champions League στο ενδεχόμενο κατάκτησης του Europa League…

Για τον Ολυμπιακό για την απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League αρκεί η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και ο κάτοχος του εφετινού τροπαίου να έχει απευθείας θέση και από το πρωτάθλημα της χώρας του.

Αυτές οι ελπίδες έχουν περιοριστεί πλέον πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ, αν είναι εκείνος πρωταθλητής Ελλάδας…

Η ΑΕΚ, αν κατακτήσει εκείνη το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι κατά τα φαινόμενα ανίσχυρη στα πλέι οφ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αλλά και η Ενωση μπορεί να αποφύγει τα καλοκαιρινά προκριματικά με… κατάκτηση του Conference League, οπότε εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Aν ταυτόχρονα κατακτήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα είναι στο χέρι της να επιλέξει διοργάνωση!

Το ποδόσφαιρο άλλωστε προσφέρεται για όνειρα!

Την Πέμπτη θα γνωρίζουμε περισσότερα και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την ΑΕΚ ως προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική!