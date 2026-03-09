Ο Ολυμπιακός έχει ένα συγκεκριμένο γκρουπ πολύ ποιοτικών του παικτών που δεν βρίσκονται σε καλό αγωνιστικό... φεγγάρι, ωστόσο υπάρχει η προοπτική διαφοροποίησης.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει ένα ιδιαίτερα καλό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν εύστοχος και έμεινε σε ένα 0-0 που ήταν περισσότερο θετικό για τον αντίπαλό του λόγω των αγωνιστικών του προβλημάτων.

Από την άλλη υπάρχει ένα αγωνιστικό στοιχείο σχετικά με τον Ολυμπιακό και το ρόστερ του που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί. Υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα παικτών που εφόσον κάνει ξανά το αγωνιστικό step up είναι ικανή να επαναφέρει τον Ολυμπιακό σε μία πολύ καλή εικόνα στο χορτάρι.

Εν αρχή όλων ο Ποντένσε. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός καιρό τώρα δεν αποδίδει ανάλογα και μαζί και με τα προβλήματα ετοιμότητάς του - που τον έχουν επηρεάσει - δεν είναι ο κλασικός Ποντένσε. Μπορεί να είναι πρώτος σε ασίστ στο Πρωτάθλημα με 5 τον αριθμό αλλά έχει μείνει στα μόλις 2 γκολ ως προς την Λίγκα, όσα έχουν και οι Ρέτσος, Ζέλσον και Γιαζίτζι.

Ένας άλλος παίκτης ως προς το δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι είναι ο Ροντινέϊ. Ένας τρίτος - που είναι και πολύ κομβικός χαφ - είναι ο Τσικίνιο. Παίκτης που στα καλά του προσφέρει σε γκολ και ασίστ.

Ακόμα και οι δυό στράικερ των Πειραιωτών, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με τον Μέχντι Ταρέμι, δεν είναι στο αγωνιστικό τους peak. Μπορεί ο Μαροκινός να έχει 15 γκολ και ο Ιρανός 10 στην Stoiximan Super League 1 αλλά το τελευταίο τους αγωνιστικό δείγμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό με βάση την αξία, την ποιότητά τους αλλά και την εκτελεστική τους δεινότητα.

Με άλλα λόγια υπάρχουν τουλάχιστον πέντε παίκτες που με την αλλαγή της αγωνιστικής τους εικόνας μπορούν να διαφοροποιήσουν για τα καλά το πρόσωπο των Πειραιωτών στο γήπεδο. Αυτή η προοπτική έχει την αξία / σημασία της ενόψει της συνέχειας και ενώ προέχει τώρα το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Εκεί όπου η νίκη είναι μονόδρομος για τους Ερυθρόλευκους.

Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στην Λίγκα

Ελ Καμπί: 15 γκολ σε 19 αγώνες

Ταρέμι: 10 γκολ σε 16 αγώνες

Τσικίνιο: 4 γκολ σε 21 αγώνες

Οι πρώτοι σε ασίστ