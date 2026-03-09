Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα νέα δεδομένα στον Παναθηναϊκό, την καινούρια συνθήκη που προκύπτει και την επόμενη πίστα στην οποία καλείται να δοκιμαστεί.

Εχει τον παίκτη του μήνα και είναι η ομάδα του μήνα. Τεττέη και Παναθηναϊκός – Παναθηναϊκός και Τεττέη. Εξι νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία επτά ματς πρωταθλήματος. Με νίκη στο μοναδικό ντέρμπι του προγράμματος, επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» (αφού είχε αποκλειστεί πανεύκολα από τον ΠΑΟ στα ημιτελικά του Κυπέλλου). Με 12 γκολ στα τελευταία τέσσερα ματς, στα οποία πήρε 12 βαθμούς. Με πρόκριση ζόρικη, αλλά δίκαιη στους «16» του Europa League η οποία διατηρεί τη σπίθα όλων αναμμένη και τα (όποια) όνειρα ζωντανά.

Με καλύτερη σχέση παικτών – προπονητή, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη της μιας πλευράς στην άλλη. Με πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα στην εξέδρα. Με σούπερ κέφι στα αποδυτήρια. Με μπροστάρη τον Τεττέη, «παραστάτες» τους Mπακασέτα, Ινγκασον, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Ταμπόρδα, με σούπερ βελτιωμένους τον Σάντσες, τον Γεντβάι, τον Ερνάντεθ με new entries τον Κοντούρη, τον Κάτρη, με τις επιστροφές των Πελίστρι και Τζούρισιτς. Ουδείς φανταζόταν πριν από 20 ημέρες, τη βραδιά του 1-1 εναντίον της ΑΕΛ και των αποδοκιμασιών εναντίον Μπακασέτα και Μπενίτεθ τι επρόκειτο να συμβεί στα επόμενα παιχνίδια.

Mπορεί να θεωρηθεί «επιτυχία», αλλά είναι... «Job done»

Συνέβη όμως! Τι ακριβώς; Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» εύκολα την τέταρτη θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Ηταν αυτός ο στόχος στην εκκίνηση της σεζόν; Οχι. Ηταν ο μίνιμουμ στόχος όταν ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ; Ναι. Μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, τουλάχιστον έτσι όπως την ... παρουσίασε ο Ισπανός τεχνικός; Μπορεί, βεβαίως. Αν όμως θεωρηθεί «επιτυχία» και όχι απλώς «job done» τότε ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει συνέχεια σ' αυτό που έχτισε τις τελευταίες 40 ημέρες, αρχής γενομένης από το 2-0 επί της Κηφισιάς, με εξαίρεση ασφαλώς την τραγική απόδοσή του εναντίον της ΑΕΛ.

Πώς το είπε ο Ράφα; «Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, όταν ήρθα η ομάδα ήταν στην 9η θέση. Κλειδώσαμε την τετράδα που είναι το μίνιμουμ, στο Κύπελλο φτάσαμε στα ημιτελικά και στην Ευρώπη φτάσαμε στους "16". Ευχαριστιόμαστε αυτό που έχουμε πετύχει και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Μπέτις όταν έρθει η στιγμή». Θεμιτό να θέλει να τονίσει την επίτευξη του μίνιμουμ στόχου. Σωστό να επισημανθεί, επίσης είναι ότι όταν ανέλαβε ο Ισπανος κόουτς, ο Παναθηναϊκός απείχε από την κορυφή επτά βαθμούς έχοντας και ματς λιγότερο, αλλά αυτή η διαφορά γρήγορα εκτοξεύτηκε.

Αν θεωρήσουν ότι η δουλειά «τελείωσε» στη Λιβαδειά...

Στην πραγματικότητα ο Μπενίτεθ έως τώρα βάσει αποτελεσμάτων έχει πετύχει απόλυτα στο Europa League όπου ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος επί των ημερών του (παίζοντας ακόμα και με μισή ομάδα εναντίον της Ρόμα!). Aπέτυχε στο Κύπελλο όπου αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ παίζοντας σαν μικρή ομάδα και έκανε τη δουλειά του στο πρωτάθλημα όπου θα τερματίσει τέταρτος, αλλά με πολύ μεγάλη απόσταση από την πρώτη θέση. Αν, όμως, παίκτες, στελέχη και προπονητικό τιμ θεωρήσουν... ανακουφισμένοι όντες, ότι η δουλειά «τελείωσε» στη Λιβαδειά, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πολλά βήματα πίσω στο φινάλε της σεζόν. Το αντίθετο πρέπει να κάνει! Να πατήσει πάνω στο «κύμα» που ο ίδιος σήκωσε. Να στηριχθεί σ' αυτά τα θετικά αποτελέσματα και να ζητήσει περισσότερα από τον εαυτό του στα δύο τελευταία παιχνίδια της regular season και ασφαλώς στα έξι ντέρμπι των play offs, όταν εκτός απροόπτου θα έχει τους πάντες στη διάθεσή του, ακόμα και τον Σίριλ Ντέσερς και τον Πάλμερ – Μπράουν.

Η τρίτη θέση, τα play offs και τα θεμέλια για την επόμενη σεζόν

Να ζητήσει περισσότερα και καλύτερα ακόμα κι αν προκριθεί επί της Μπέτις και η σκοτεινή χαραμάδα για τον ημιτελικό του Europa League γίνει ηλιαχτίδα, αντιμετωπίζοντας την Μπράγκα ή της Φερεντσβάρος στους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Οχι μόνο για να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις όποιες πιθανότητες για την τρίτη θέση η οποία θα του «χαρίσει» το εισιτήριο για τα play offs του Europa League (άρα εξασφαλισμένη μίνιμουμ παρουσία στη League Phase του Conference League) αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο και δεν τερματίσει τέταρτος. Αλλά για να αποδείξει με πράξεις ότι όλο «αυτό» που συνέβη τον τελευταίο μήνα δεν ήταν απλώς ένα «κύμα» που θα ξεφουσκώσει με παφλασμό στα βράχια, αλλά η εκκίνηση μιας πορείας με προορισμό το καλύτερο ποδόσφαιρο, τα νικηφόρα αποτελέσματα, την ταυτότητα και τα θεμέλια για μια σεζόν στην οποία θα επιστρέψει ως ισότιμος διεκδικητής του τίτλου.

Και μόνο η παρουσία του Παναθηναϊκού, πλέον, στα play offs αλλάζει, προφανώς, και τους όρους του παιχνιδιού για τους τρεις διεκδικητές. Ο Λεβαδειακός έχει πάρει έναν βαθμό, ο Παναθηναϊκός επτά από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό. Αλλο Λεωφόρος, άλλο Λιβαδειά. Αλλη φανέλα, άλλη ποιότητα, άλλη (προ)ιστορία, άλλη βαρύτητα, μεγαλύτερος πολύ ο βαθμός δυσκολίας πια. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι από πέρυσι τα ματς δεν είναι δέκα και οι διεκδικίσιμοι βαθμοί δεν είναι 30. Τα ματς είναι έξι και οι βαθμοί 18. Και όποιος αντέξει...