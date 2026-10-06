Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συνάντηση της ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League και εκπροσώπους των συλλόγων.

Η ομάδα εργασίας της Λίγκας - επί των τηλεοπτικών - έκανε συνάντηση - συζήτηση και την Τρίτη.

Στη σύνθεσή της ήταν ο πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος, αλλά εκπρόσωποι των ΠΑΕ ΑΕΚ, Αστέρα Aktor, Ατρόμητου, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιρειών Deloitte και PwC. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση αλλά και ανάθεση του έργου της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί θεσμικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, στην προσεχή του συνεδρίαση.