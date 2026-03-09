Οι Σλοβένοι αποκαλύπτουν πως η Τσέλιε αποφάσισε να ανοίξει ολόκληρη τη νότια εξέδρα για τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους δυο χιλιάδες.

«Ελληνική εισβολή στο γήπεδο της Τσέλιε» γράφουν στη Σλοβενία! Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τους Σλοβένους την προσεχή Πέμπτη (12/3) για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Conference League, σε ένα γήπεδο που είχε γνωρίσει την ήττα με 3-1 πίσω στον Οκτώβριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Πολλά έχουν αλλάξει όμως από εκείνη τη βραδιά, με την Ένωση να ταξιδεύει στη Σλοβενία ώστε να πάρει μια άτυπη ρεβάνς και συνάμα προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του θεσμού. Κι όπως φαίνεται, δεν θα δώσει μόνη της αυτή τη μάχη!

Στη Σλοβενία άλλωστε αποκαλύπτουν ότι η διοίκηση της Τσέλιε αποφάσισε να ανοίξει ολόκληρη τη νότια εξέδρα για τους οπαδούς της ΑΕΚ, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη παρουσία κιτρινόμαυρων φιλάθλων στο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 7.500 θεατές.

Αν και η Τσέλιε είναι υποχρεωμένη να προσφέρει μόλις το 5% των εισιτηρίων στην φιλοξενούμενη ομάδα - ποσοστό που μεταφράζεται σε μόλις 616 εισιτήρια - τελικά αποφάσισε να ανοίξει διάπλατα τις πύλες για τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.000!

Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 5.000 οπαδούς για να τους στηρίξουν απέναντι στους Κιτρινόμαυρους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Σλοβενία με στόχο το πρώτο βήμα προς τους «8».