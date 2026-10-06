Μετά από πέντε μήνες ταλαιπωρίας, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. (152 χαρακτήρες)

Μεγάλη συναισθηματική φορτίζει έκρυβε η σημερινή ημέρα για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός πάτησε ξανά χορτάρι και ακολούθησε μέρος του προγράμματος της ομάδας, αφήνοντας πίσω του μια πολύμηνη περίοδο απουσίας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, ο ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου ξέσπασε μέσα από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί περιέγραψε τη σημασία που είχε για τον ίδιο αυτή η πρώτη επαφή με την υπόλοιπη ομάδα, έπειτα από πέντε ολόκληρους μήνες.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του:

«Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, πήρα ένα μικρό μέρος από την προπόνηση της ομάδας. Δεν θα πω ψέματα, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, ακόμα κι αν ήταν μόνο για ένα μικρό κομμάτι της προπόνησης. Μετά από όλα όσα πέρασα, το να βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο με την ομάδα σημαίνει πολλά για μένα».