Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που προηγείται στη βαθμολογία στα ντέρμπι των τεσσάρων, μετά και τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην τετράδα. Τι έχουν κάνει Ολυμπιακός και ΑΕΚ.

Τα ντέρμπι για την κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκαν κι απομένουν ακόμα 12 πλέον στα playoffs της Super League που θα κρίνουν τον φετινό τίτλο.

Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή μετά την ισοπαλία 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μετά τον περίπατο στη Λιβαδειά και το εμφατικό 4-1 επί του αξιόμαχου φέτος Λεβαδειακού, κλείδωσε το αυτονόητο, τη συμμετοχή του στην τετράδα. Το τριφύλλι είναι στο -11 από την Ένωση και στο -9 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Με τα δύο ματς της κανονικής διάρκειας απομένουν 8 αγώνες. Ακόμα 24 βαθμοί για κάθε ομάδα. Μαθηματικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει τελειώσει, αλλά γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει να γίνει το θαύμα των θαυμάτων. Να κάνει μόνο νίκες και να χάνουν μεταξύ τους οι υπόλοιποι βαθμούς, αφήνοντας όχι μία και δύο, αλλά τρεις ομάδες πίσω του.

Πρώτος ο ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος του Βορρά σε έξι ντέρμπι μετράει μία ήττα, αυτή στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα νίκησε το τριφύλλι και τον Ολυμπιακό κι έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ, ενώ εκτός έχει από μία νίκη (ΑΕΚ), μία ισοπαλία (Ολυμπιακό) και την ήττα που αναφέραμε στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν τα έχει πάει πολύ καλά. Στον πρώτο γύρο έχασε και τα δύο ματς, αλλά στον δεύτερο ήρθε ισόπαλη και θα μπορούσε να νικήσει και στις δύο αναμετρήσεις. Είχε κι αυτή τις σημαντικές στιγμές της, όπως και οι αντίπαλοί της. Με τον ΠΑΟΚ είχε δύο δοκάρια και ειδικά το δεύτερο του Γιόβιτς ήταν τεράστια ευκαιρία, αλλά και κάποιες ακόμα καλές φάσεις. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα είχε χαμένο πέναλτι κι αυτός δύο καλές ευκαιρίες.

Η Ένωση, όμως, ανεβαίνει πολύ στην ειδική βαθμολογία των αγώνων του Big 4, με τις δύο νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στη Λεωφόρο πήρε νίκη θρίλερ με 3-2 και στο σπίτι της συνέτριψε το τριφύλλι με 4-0, σε μία απίστευτη βραδιά του Γιόβιτς.

Τελευταίος ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ έχει 2 νίκες σε 6 ντέρμπι. Στο γήπεδό του έφερε μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (ισοφαρίστηκε στο φινάλε από τον Ελ Καμπί με προπονητή τον Χρήστο Κόντη τότε), νίκησε με τον Ράφα Μπενίτεθ τον ΠΑΟΚ κι έχασε από την Ένωση. Εκτός ηττήθηκε εύκολα από τους δύο Δικεφάλους, αλλά πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είναι τελευταίος στην τετράδα! Έχει μόλις μία νίκη, αυτή επί της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο. Ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ εκτός κι εντός από τον Παναθηναϊκό. Έφερε ισοπαλίες εκτός με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, όπου και στα δύο ματς ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και εντός με τους Θεσσαλονικείς. Οι Πειραιώτες έχουν 6 βαθμούς και βρίσκονται στην τελευταία θέση.

Τα αποτελέσματα των 4

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ Ν.-Ι.-Η. ΒΑΘΜ.

1. ΠΑΟΚ 3-2-1 11

2. ΑΕΚ 2-2-2 8

3. Παναθηναϊκός 2-1-3 7

4. Ολυμπιακός 1-3-2 6

