Με Αντεγέμι και Κίμιχ η Γερμανία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ο Γιούργκεν Κλοπ στο WWK Arena του Άουγκσμπουργκ δίνει το πρώτο του εντός έδρας ματς ως προπονητής της εθνικής Γερμανίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.

Ο καταξιωμένος τεχνικός στο ματς με τη γαλανόλευκη θα έχει στο τέρμα τον Νίμπελ, δεξί μπακ θα είναι ο Μπράουν, αριστερό ο Μπίσεκ και στόπερ οι Τα και Βάγκνομαν.

Στα χαφ θα παίξουν οι Κίμιχ, Ενμέτσα, δεξιά στην επίθεση ο Σάντε, αριστερά, ο Αντεγέμι και ο Κοντέ πίσω από τον Εμπνουνταλίμπ.

