Γερμανία - Ελλάδα: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Κλοπ
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Με Αντεγέμι και Κίμιχ η Γερμανία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.
Ο Γιούργκεν Κλοπ στο WWK Arena του Άουγκσμπουργκ δίνει το πρώτο του εντός έδρας ματς ως προπονητής της εθνικής Γερμανίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.
Ο καταξιωμένος τεχνικός στο ματς με τη γαλανόλευκη θα έχει στο τέρμα τον Νίμπελ, δεξί μπακ θα είναι ο Μπράουν, αριστερό ο Μπίσεκ και στόπερ οι Τα και Βάγκνομαν.
Στα χαφ θα παίξουν οι Κίμιχ, Ενμέτσα, δεξιά στην επίθεση ο Σάντε, αριστερά, ο Αντεγέμι και ο Κοντέ πίσω από τον Εμπνουνταλίμπ.
@Photo credits: eurokinissi
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