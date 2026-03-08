O Γιάννης Σερέτης γράφει για το εντυπωσιακό comeback του Παναθηναϊκού το τελευταίο 20ήμερο, το οποίο συνδυάστηκε με την «έκρηξη» του Ανδρέα Τεττέη, η οποία... πιστοποιήθηκε και εναντίον του Λεβαδειακού.

Τρία γκολ εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, όλα εκείνος. Γκολ και MVP στο 0-2 με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Γκολ ως αλλαγή με τον Αρη στη Λεωφόρο. Ασίστ στο 4-1 με τον ΟΦΗ και «μία απ' όλα» σήμερα στη Λιβαδειά. Στο 0-1 παίρνει την κεφαλιά προς τον Ταμπόρδα που σερβίρει στον Ερνάντεθ. Στο 0-2 κερδίζει το πέναλτι από τον Μάγκνουσον: χωρίς τίποτα, χωρίς δημιουργία όλα αυτά, μόνο με τον όγκο και τη μαχητικότητά του. Στο 0-3 σερβίρει στον Κοντούρη παίρνοντας παίκτη πάνω του όπως είχε ετοιμάσει και το γκολ του Ρενάτο Σάντσες επί των Κρητικών στη Λεωφόρο. Στο 0-4 βάζει πλάτη στην αντεπίθεση, απλώνει στον Καλάμπρια που δίνει στον Πελίστρι, σέντρα στον Κυριακόπουλο, «μπουμ» με το δεξί! Τι άλλο να κάνει ο Ανδρέας Τεττέη σε 20 μέρες; Πήρε τον Παναθηναϊκό από το χεράκι και τον οδήγησε ως σημαιοφόρος στους «16» του Europa League και στα play offs, με το εισιτήριο για το... επόμενο Europa League στο τσεπάκι.

Μόνος του; Οχι βέβαια! Σημαιοφόρος είπαμε. Και από πίσω του πολλοί άλλοι. «Παραστάτες» και «στρατιώτες». Ο τρομερός Κυριακόπουλος, ο ηγετικός Καλάμπρια, ο «πύργος» Ινγκασον, ο ενθουσιώδης Κάτρης, ο βελτιωμένος Γεντβάι, ο απίστευτα βελτιωμένος Σάντσες, ο Μπακασέτας που στάθηκε στο ύψος του, όλοι οι εξτρέμ, ο καθένας με την προσφορά του (Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί, Πελίστρι). Εφτασε σήμερα ο Ράφα Μπενίτεθ να τους ευχαριστεί δημοσίως για τη δουλειά τους ενώ δεν έχει περάσει δίμηνο από τότε που έλεγε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλα σε μία μεταγραφική περίοδο.

Κατάλαβε κι εκείνος ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο χαμηλού επιπέδου όσο θεωρούσε. Κατάλαβε μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ και τις εναντίον του αποδοκιμασίες στη Λεωφόρο ότι η κατάσταση είχε γίνει πια πολύ πιεστική. Το χρόνο τον μοίραζε ήδη καλά σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε μία σταθερά στον τρόπο παιχνιδιού του και οι παίκτες του είχαν άδειο το ντεπόζιτο του κινήτρου, της ελπίδας, της σπίθας. Είχαν όμως καλή ατμόσφαιρα μεταξύ τους στα αποδυτήρια κι αυτό τους κράτησε στις δύσκολες στιγμές. Κι όταν ήρθαν μια – δυο νίκες και κυρίως η πρόκριση επί της Πλζεν στη Τσεχία βρήκαν και την έξτρα συσπείρωση, βρήκαν και την έξτρα αυτοπεποίθηση.

Τόση αυτοπεποίθηση που ο Παναθηναϊκός που χρειαζόταν 3-4 ευκαιρίες για να βάλει γκολ έφτασε στο σημείο να σκοράρει σχεδόν σε κάθε ματς πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου. Και σήμερα που δεν το βρήκε (πώς να το βρει όταν έβαλε την μπάλα πρώτη φορά στην αντίπαλη περιοχή στο 24΄!!!), πήγε με 2-0 στα αποδυτήρια έχοντας μία φάση! Μία φάση, ένα γκολ. Κι ένα πέναλτι, δεύτερο γκολ. Απίθανο! Και πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος, πάρε και το 0-3 με κόντρα στο σουτ του Κοντούρη: όταν την κυνηγάς την τύχη σου, κάποια στιγμή θα τη συναντήσεις! Και αυτός ο Παναθηναϊκός, χάρη σε τρεις – τέσσερις σταθερές του Μπενίτεθ κυρίως στο αμυντικό πλάνο του Τριφυλλιού (μηδέν φάσεις ο Λεβαδειακός μέχρι το 0-3!), καλό rotation , εντυπωσιακή βελτίωση από κάποιους σημαντικούς παίκτες και αύρα ανανέωσης από αρκετούς παίκτες που «διψούν» (Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο, Κάτρης, Κοντούρης, Ερνάντεθ, Παντελίδης) έφτασε στο 4/4 εντός τριών εβδομάδων και μπορεί πλέον απερίσπαστος να «ταχθεί» στα δύο ματς εναντίον της Μπέτις.

Τι εννοούμε να «ταχθεί»; Να μην τον νοιάζει ακόμα κι αν βάλει την... Κ-19 που λέει ο λόγος στο κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό ή στο επόμενο με τον Αστέρα. Να μην «μπλεχθεί» με συνδυασμούς παικτών ο Μπενίτεθ έχοντας στο μυαλό του και την τετράδα. Να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές βάσει του πλάνου που έχει στο μυαλό του για το πρώτο ματς, στο οποίο οι απουσίες είναι καταλυτικές και ειδικά στην αμυντική γραμμή πάρα πολλές. Ναι, αουτσάιντερ είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά προφανώς και η Μπέτις που ηττήθηκε σήμερα 2-0 από τη Χετάφε με 65% κατοχή μπάλας ούτε... Μπαρτσελόνα είναι, ούτε στο καλύτερο φεγγάρι της βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τα όνειρα ομορφαίνουν τη ζωή και αυτή την περίοδο, για πρώτη φορά στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, ο φίλος του Τριφυλλιού δικαιούται τουλάχιστον να ονειρεύεται.