Μεταγραφική ενίσχυση για τον Λεβαδειακό από την αγορά των ελεύθερων με τον έμπειρο Σλοβάκο στόπερ, Νόρμπερτ Γκιομπέρ.

Ο Λεβαδειακός ψαχνόταν στην αγορά των ελεύθερων για την ενίσχυση του κέντρου της αμυντικής του γραμμής προχωρώντας στην απόκτηση του 34χρονου Σλοβάκου στόπερ, Νόρμπερτ Γκιομπέρ.

Ο Γκιομπέρ που έχει αγωνιστεί 55 φορές με τη φανέλα της Εθνικής Σλοβακίας είχε μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Αλ-Κολούντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου έπαιζε την τελευταίαν διετία.

Πρόκειται για έναν παίκτη με πολλές εμπειρίες, έχοντας 114 συμμετοχές στην καριέρα του στη Serie A. Έχει περάσει και από τη Ρόμα, με την οποία είχε αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια. Τις περισσότερες συμμετοχές στην Ιταλία τις είχε με τη Σαλερνιτάνα και την Περούτζια, ενώ έχει παίξει και στις Μπάρι και Κατάνια.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Νόρμπερτ Γκιομπέρ.

Γεννημένος στις 3/7/1992, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μετράει 55 διεθνείς παρουσίες με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, μεταξύ άλλων και σε τελική φάση Euro, έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό σε σημαντικούς συλλόγους και πρωταθλήματα

Με 114 συμμετοχές στη Serie A, ακόμα 17 στο Κύπελλο Ιταλίας αλλά και 125 εμφανίσεις στη Serie B, έχει αγωνιστεί σε Ρόμα, Μπάρι, Σαλερνιτάνα, Κατάνια και Περούτζια. Επιπλέον έχει περάσει και από το ρωσικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τέρεκ Γκρόζνι.

Την περασμένη χρονιά έκανε μία γεμάτη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με την Αλ-Κολούντ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές.

Νόρμπερτ σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!