Ολοκληρώθηκε η κλήρωση στο Νιόν της Ελβετίας, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους αντιπάλους του για τη συνέχεια στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση επί της Πλζεν στη Τσεχία, συνεχίζει στους «16» του Europa League, όπου πλέον γνωρίζει τους αντιπάλους του, μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαίου στο «Vodafone Park» της Κωνσταντινούπολης, έδρα της Μπεσίκτας.

Αναλυτικότερα, το «τριφύλλι» θα αναμετρηθεί αρχικά σε διπλούς αγώνες με την Μπέτις, με το πρώτο παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 12-13/03 να διεξάγεται στην Αθήνα (με μεγάλες πιθανότητες να διεξαχθεί στην Λεωφόρο και όχι στο ΟΑΚΑ) και τον δεύτερο, που θα πραγματοποιηθεί στις 19-20/03, στην Ισπανία.

Αν καταφέρει και αποκλείσει τους Ανδαλουσιανούς, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά (έχοντας μάλιστα τον επαναληπτικό στην έδρα του) σε διπλούς αγώνες τον νικητή του ζευγαριού Μπράγκα-Φερεντσβάρος, ενώ στα ημιτελικά μία εκ των Γκενκ, Φράιμπουργκ, Θέλτα, Λιόν.

Αναλυτικά το μονοπάτι του Παναθηναϊκού έως τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

Τα ζευγάρια των «16»:

Γκενκ - Φράιμπουργκ

Ρόμα - Μπολόνια

Φερεντσβάρος - Μπράγκα

Στουτγάρδη - Πόρτο

Παναθηναϊκός - Μπέτις

Νότιχγαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ

Λιόν - Θέλτα

Άστον Βίλα - Λιλ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Φερεντσβάρος ή Μπράγκα VS Παναθηναϊκός ή Μπέτις

Γκενκ ή Φράιμπουργκ VS Θέλτα ή Λιόν

Στουτγκάρδη ή Πόρτο VS Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ

Μπολόνια ή Ρόμα VS Λιλ ή Άστον Βίλα

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Φερεντσβάρος/Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις VS Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/ Λιόν

Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ VS Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό: