Σερβία - Ολλανδία 1-2: Ο εντυπωσιακός Μέρντινκ «έσβησε» το γκολ του Γιόβιτς κι έστειλε τους Οράνιε κορυφή!
League A - 2ος Όμιλος
Σεφτέ στις νίκες έκανε η Ολλανδία στον όμιλο της Εθνικής μας. Η επόμενη αντίπαλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε δύσκολα με 2-1 στην έδρα της Σερβίας χάρη σε δυο γκολ του εντυπωσιακού επιθετικού της Άλκμααρ, Μέρντινκ, για να πιάσει προσωρινά κορυφή στον όμιλο. Είχε ισοφαρίσει για τους Σέρβους ο Λούκα Γιόβιτς με γκολ στα 55 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του!
Οι Οράνιε ευτύχησαν να προηγηθούν στο σκορ στο 30΄, όταν ο Σάμερβιλ ανατράπηκε από τον Τέρζιτς στην περιοχή. Ο Μέρντινκ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι κι ευστόχησε για το πρώτο του γκολ με τα χρώματα των Οράνιε για το 0-1. Στο δεύτερο μέρος, οι Σέρβοι έριξαν στη μάχη τον Λούκα Γιόβιτς (46΄) και δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη, ο φορ της ΑΕΚ τους δικαίωσε για το 1-1.
Έπειτα από φάση διαρκείας στα ολλανδικά καρέ και διπλή επέμβαση του Φερμπρούχεν, η μπάλα στρώθηκε στον έμπειρο επιθετικό που εκτέλεσε στη γωνία για την ισοφάριση. Ακόμα κι έτσι, η ομάδα του Τσάβι δεν πτοήθηκε και τελικά βρήκε το γκολ της νίκης στο 69΄, όταν ο Μέρντινκ χτύπησε ξανά με τελείωμα στη γωνία για το τελικό 2-1 απέναντι στην ομάδα των Γιόβιτς - Ζίβκοβιτς (βασικός και αρχηγός για τη Σερβία στον αγώνα).
Αποτελέσματα
- Σερβία - Ολλανδία 1-2
Βαθμολογία
- Ολλανδία 4 (3-2)
- Ελλάδα 3 (2-1)
- Γερμανία 1 (1-1)
- Σερβία 0 (2-4)
Επόμενη αγωνιστική (1/10)
- Γερμανία - Σερβία
- Ελλάδα - Ολλανδία
League A - 4ος Όμιλος
Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η Δανία, η οποία λύγισε με 2-0 τους Ουαλούς και τους βύθισε στον πάτο του ομίλου. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι βρήκαν το 1-0 με αυτογκόλ του Ντέιβις στο 53΄. Το τρίποντο σφράγισε το γκολ του Ίσακσεν στο 66΄για το τελικό 2-0.
Αποτελέσματα
- Δανία - Ουαλία 2-0
Βαθμολογία
- Νορβηγία 3 (3-2)
- Πορτογαλία 3 (1-0)
- Δανία 3 (4-3)
- Ουαλία 0 (0-3)
Επόμενη αγωνιστική (1/10)
- Δανία - Πορτογαλία
- Ουαλία - Νορβηγία
League B - 3ος Όμιλος
Το 2/2 έκανε η Αυστρία στον όμιλο μετά τη νίκη με 3-1 επί των Κοσοβάρων. Οι Αυστριακοί έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, όταν τα γκολ των Αφενγκρούμπερ (23΄) και Αντάμου (45΄+3΄) διαμόφωσαν το 2-0. Ο Τσουκουεμέκα πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα στο 61΄για το τρίτο γκολ της Αυστρίας, με τους φιλοξενούμενους απλά να μειώνουν σε 3-1 στο 83΄με πέναλτι του Ζέγκροβα.
Αποτελέσματα
- Αυστρία - Κόσοβο 3-1
Βαθμολογία
- Αυστρία 6 (6-2)
- Κόσοβο 3 (2-3)
- Ιρλανδία 0 (0-1)
- Ισραήλ 0 (1-3)
Επόμενη αγωνιστική (1/10)
- Ιρλανδία - Αυστρία
- Ισραήλ - Κόσοβο
League D - 2ος Όμιλος
Νωρίτερα Λιθουανία και Αζερμπαϊτζάν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τη χώρα της Βαλτικής να παραμένει στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις βαθμούς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 9΄με εύστοχο πέναλτι του Κούτσις, όμως η απάντηση των φιλοξενούμενων πέντε λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Εμρέλι διαμόρφωσε την ισοπαλία.
Αποτελέσματα
Λιθουανία - Αζερμπαϊτζάν 1-1
Βαθμολογία
Λιθουανία 4 (3-1)
Αζερμπαϊτζάν 1 (1-1)
Λιχτενστάιν 1 (0-2)
Επόμενη αγωνιστική (1/10)
Αζερμπαϊτζάν - Λιχτενστάιν
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