Τα δυο γκολ του Μέρντινκ αρκούσαν στην Ολλανδία να φύγει με το «διπλό» με 2-1 από την έδρα της Σερβίας και να πιάσει κορυφή στον όμιλο της Ελλάδας. Ισοφάρισε προσωρινά ο Γιόβιτς για τους γηπεδούχους.

League A - 2ος Όμιλος

Σεφτέ στις νίκες έκανε η Ολλανδία στον όμιλο της Εθνικής μας. Η επόμενη αντίπαλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε δύσκολα με 2-1 στην έδρα της Σερβίας χάρη σε δυο γκολ του εντυπωσιακού επιθετικού της Άλκμααρ, Μέρντινκ, για να πιάσει προσωρινά κορυφή στον όμιλο. Είχε ισοφαρίσει για τους Σέρβους ο Λούκα Γιόβιτς με γκολ στα 55 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του!

Οι Οράνιε ευτύχησαν να προηγηθούν στο σκορ στο 30΄, όταν ο Σάμερβιλ ανατράπηκε από τον Τέρζιτς στην περιοχή. Ο Μέρντινκ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι κι ευστόχησε για το πρώτο του γκολ με τα χρώματα των Οράνιε για το 0-1. Στο δεύτερο μέρος, οι Σέρβοι έριξαν στη μάχη τον Λούκα Γιόβιτς (46΄) και δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη, ο φορ της ΑΕΚ τους δικαίωσε για το 1-1.

Έπειτα από φάση διαρκείας στα ολλανδικά καρέ και διπλή επέμβαση του Φερμπρούχεν, η μπάλα στρώθηκε στον έμπειρο επιθετικό που εκτέλεσε στη γωνία για την ισοφάριση. Ακόμα κι έτσι, η ομάδα του Τσάβι δεν πτοήθηκε και τελικά βρήκε το γκολ της νίκης στο 69΄, όταν ο Μέρντινκ χτύπησε ξανά με τελείωμα στη γωνία για το τελικό 2-1 απέναντι στην ομάδα των Γιόβιτς - Ζίβκοβιτς (βασικός και αρχηγός για τη Σερβία στον αγώνα).

Αποτελέσματα

Σερβία - Ολλανδία 1-2

Βαθμολογία

Ολλανδία 4 (3-2) Ελλάδα 3 (2-1) Γερμανία 1 (1-1) Σερβία 0 (2-4)

Επόμενη αγωνιστική (1/10)

Γερμανία - Σερβία

Ελλάδα - Ολλανδία

League A - 4ος Όμιλος

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η Δανία, η οποία λύγισε με 2-0 τους Ουαλούς και τους βύθισε στον πάτο του ομίλου. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι βρήκαν το 1-0 με αυτογκόλ του Ντέιβις στο 53΄. Το τρίποντο σφράγισε το γκολ του Ίσακσεν στο 66΄για το τελικό 2-0.

Αποτελέσματα

Δανία - Ουαλία 2-0

Βαθμολογία

Νορβηγία 3 (3-2) Πορτογαλία 3 (1-0) Δανία 3 (4-3) Ουαλία 0 (0-3)

Επόμενη αγωνιστική (1/10)

Δανία - Πορτογαλία

Ουαλία - Νορβηγία

League B - 3ος Όμιλος

Το 2/2 έκανε η Αυστρία στον όμιλο μετά τη νίκη με 3-1 επί των Κοσοβάρων. Οι Αυστριακοί έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, όταν τα γκολ των Αφενγκρούμπερ (23΄) και Αντάμου (45΄+3΄) διαμόφωσαν το 2-0. Ο Τσουκουεμέκα πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα στο 61΄για το τρίτο γκολ της Αυστρίας, με τους φιλοξενούμενους απλά να μειώνουν σε 3-1 στο 83΄με πέναλτι του Ζέγκροβα.

Αποτελέσματα

Αυστρία - Κόσοβο 3-1

Βαθμολογία

Αυστρία 6 (6-2) Κόσοβο 3 (2-3) Ιρλανδία 0 (0-1) Ισραήλ 0 (1-3)

Επόμενη αγωνιστική (1/10)

Ιρλανδία - Αυστρία

Ισραήλ - Κόσοβο

League D - 2ος Όμιλος

Νωρίτερα Λιθουανία και Αζερμπαϊτζάν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τη χώρα της Βαλτικής να παραμένει στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις βαθμούς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 9΄με εύστοχο πέναλτι του Κούτσις, όμως η απάντηση των φιλοξενούμενων πέντε λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Εμρέλι διαμόρφωσε την ισοπαλία.

Αποτελέσματα

Λιθουανία - Αζερμπαϊτζάν 1-1

Βαθμολογία

Λιθουανία 4 (3-1)

Αζερμπαϊτζάν 1 (1-1)

Λιχτενστάιν 1 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική (1/10)

Αζερμπαϊτζάν - Λιχτενστάιν