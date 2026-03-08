Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ για την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά και το ματς με τη Μπέτις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Παναθηναϊκό να κάνει ακόμα μία πειθαρχημένη εμφάνιση και μετά την τεσσάρα επί του ΟΦΗ, ακολούθησε νέα τεσσάρα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Ισπανός τεχνικός του τριφυλλιού μετά το ματς σχολίασε: «Δεν είναι άθλος αυτό που κάναμε. Ελέγξαμε το ματς, σιγά σιγά γινόμασταν όλο και καλύτεροι και πιο απειλητικοί. Εξουδετερώσαμε τον αντίπαλο και πήραμε τη νίκη για την οποία ήρθαμε.

Μου άρεσαν πολλά πράγματα. Το ομαδικό πνεύμα. Το έχω πει πολλές φορές. Η δουλειά των παικτών μου άρεσε, η νοοτροπία. Παλεύουν ο ένας για τον άλλον. Με το ομαδικό πνεύμα πήραμε σήμερα μία σημαντική νίκη».

Για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με τη Μπέτις ο Μπενίτεθ τόνισε: «Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, όταν ήρθα η ομάδα ήταν στην 9η θέση. Κλειδώσαμε την τετράδα που είναι το μίνιμουμ, στο Κύπελλο φτάσαμε στα ημιτελικά και στην Ευρώπη φτάσαμε στους "16". Ευχαριστιόμαστε αυτό που έχουμε πετύχει και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Μπέτις όταν έρθει η στιγμή».