Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήθελαν τη νίκη, έπαιξαν για τη νίκη, αλλά τελικά αλληλοεξοντώθηκαν! Οι εκατέρωθεν ευκαιρίες δεν έγιναν γκολ και το 0-0 του Φαλήρου τους... έριξε από την κορυφή!

Μήνας Μάρτιος και υπήρξε ακόμα μία ισοπαλία στο φαληρικό γήπεδο με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι 2 ομάδες έμειναν στο 0-0 σε έναν αγώνα που οι Ερυθρόλευκοι είχαν ένα μεγάλο πρέπει για την νίκη και ο αντίπαλός τους είχε αρκετά αγωνιστικά προβλήματα.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Από την μία ήταν ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ που ξεκίνησε τον αγώνα με ενισχυμένο άξονα. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέϊ, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Νασιμέντο, στα... φτερά οι Τσικίνιο – Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί. Στην πράξη στην συνέχεια ο Νασιμέντο τραβιόταν αρκετά στα άκρα.

Στον ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τσιφτσής. Άμυνα με Σάντσεζ, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Κέντρο με Οζντόεφ, Ζαφείρη και Μπιάνκο (σε αλλαγή τελευταίας στιγμής αντί του τραυματία Ζίβκοβιτς). Στα άκρα της επίθεσης ήταν οι Ιβάνουσετς και Χατσίδης και φορ ο Γερεμέγεφ.

Καλύτερος ο Ολυμπιακός αλλά χωρίς να βρει γκολ

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο καλά στο ματς από επιθετικής πλευράς και που γενικά ήταν ανώτερος του αντιπάλου του στο πιο μεγάλο μέρος του πρώτου 45λεπτου. Στο 5ο λεπτό ο Νασιμέντο από κοντά έχασε καλή στιγμή μετά από μπαλιά του Ζέλσον ενώ πολύ λίγο πριν ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να απειλήσει από εκτέλεση φάουλ. Στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος απείλησε με κεφαλιά και στο ίδιο λεπτό ο Γκαρθία είχε πολύ καλό σουτ που βρήκε κόντρα και πέρασε κόρνερ. Στο μεταξύ χτύπησε ο Μπρούνο, ωστόσο συνέχισε στον αγώνα κανονικά. Στο 23ο λεπτό ο Ζέλσον έχασε την ισορροπία του και έκανε ένα κακό σουτ έξω.

Στο 27ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε πολύ μεγάλη φάση με κεφαλιά λίγο έξω μετά από σέντρα του Μπρούνο. Στο 28ο λεπτό ο Γερεμέγεφ βγήκε τετ α τετ με τον Τζολάκη μετά από προσπάθεια του Σάντσες, σούταρε έξω αλλά σηκώθηκε το σημαιάκι του οφσάιντ. Ως το τέλος του πρώτου μέρους στο Καραϊσκάκη δεν είχαμε άλλη φάση άξια λόγου αλλά υπήρξαν νεύρα, εντάσεις μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων και εκατέρωθεν παράπονα για τον Ισπανό ρέφερι Μαρτίνεθ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μαρτίνεθ τον γιούχαρε σχεδόν όλο το γήπεδο μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μεγάλες φάσεις και οι δύο αλλά πάλι όλα στο μηδέν

Σε επίπεδο δεύτερου ημιχρόνου οι 2 αντίπαλοι μπήκαν ιδιαίτερα δυνατά. Μέσα σε δύο λεπτά, στο 66’ και στο 67’, οι 2 ομάδες (Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ) έχασαν από μία μεγάλη φάση. Αρχικά ο Κωνσταντέλιας βγήκε απέναντι στον Τζολάκη μετά από πάσα του Τάισον και η τελική του είχε φορά προς τα δίχτυα για να κόψει πρώτα ο Πιρόλα και μετά ο Ρέτσος. Στο 67’ ο Ελ Καμπί είχε σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα και αμέσως μετά ο Ταρέμι μία προσπάθεια έξω. Στο μεταξύ ο Μεντιλίμπαρ ‘φόρτωσε’ την επίθεσή του με έξτρα φορ, τον Ταρέμι και ενώ ο Λουτσέσκου έβαλε στον αγώνα και Κωνσταντέλια και Τάισον.

Στο 77’ ο Ελ Καμπί είδε το σουτ του να αποκρούεται μετά από κλέψιμο και πάσα του Ταρέμι. Ακολούθησε φάση με προσπάθεια του Ποντένσε κόρνερ και στο 78’ σουτ του Ρέτσου ψηλά έξω. Στον έξτρα χρόνο ο ΠΑΟΚ πήγε να απειλήσει με τον Ντεσπότοφ αλλά χωρίς αντίκρισμα. Η τελευταία φάση του ματς ήταν το φάουλ του Ροντινέϊ που έβγαλε ο Τσιφτσής.

MVP: Έτσι όπως πήγε ο αγώνας ο Τσιφτσής. Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ είχε τουλάχιστον 2 πολύ καλές επεμβάσεις στον αγώνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ για την προσπάθειά της. Credit και στον Χατσίδη για την εικόνα του μπροστά. Εδώ θα μπουν και ο Πιρόλα με τον Ρέτσο για την φάση που σώζουν τον Ολυμπιακό από βέβαιο γκολ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός περίμενε σίγουρα περισσότερα στο δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος από αρκετούς παίκτες του. Παίκτες όπως ο Ροντινέϊ, ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε αλλά και ο Ελ Καμπί. Ο ΠΑΟΚ με την παρούσα του σύνθεση δεν θα μπορούσε να ζητήσει πολλά από την επίθεσή του.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε εδώ τις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε 3 περιστάσεις. Μία του Τσικίνιο και δύο του Ελ Καμπί.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο η διαιτησία του Ισπανού Μαρτίνεθ. Λάθη σε επίπεδο φάουλ καρτών. Δεν έβγαλε πχ κίτρινη στον Γερεμέγεφ για το φάουλ του πάνω στον Τζολάκη ενώ ανάλογη περίπτωση για κίτρινη υπήρξε και προς τον Σάντσες. Από τον ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την φάση των Γερεμέγεφ – Ρέτσου, ζητώντας την αποβολή του Έλληνα στόπερ, που δέχθηκε κίτρινη. Τελικώς παράπονα από τον Ισπανό είχαν οι παίκτες των 2 ομάδων.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ πιο καλά στο πρώτο μέρος αλλά αφού δεν βρήκε γκολ πήγαμε σε ένα δεύτερο 45λεπο όπου ο ΠΑΟΚ θωρακίστηκε και άλλο και εκτός αυτού απείλησε εως ένα σημείο. Σε σχέση με το πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος αλλά αυτό δεν του άλλαξε κάτι. Στο σύνολο του αγώνα και οι 2 ομάδες είχαν φάσεις για γκολ για να μείνουμε εν τέλει στο 0-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία (70’ Μουζακίτης), Έσε (81’ λ.τρ. Σιπιόνι), Νασιμέντο (65’ Ταρέμι), Τσικίνιο (65’ Ποντένσε), Ζέλσον και Ελ Καμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσεζ, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ), Ζαφείρης (81’ Μαντί Καμαρά), Ιβάνουσετς (65’ Τάισον), Μπιάνκο (65’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81’ Ντεσπότοφ) και Γερεμέγεφ.