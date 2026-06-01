Επτά ελληνικοί σύλλογοι θα έχουν εκπροσώπους στο Μουντιάλ 2026. Οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και ΑΕΛ Novibet!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα στείλει 13 ποδοσφαιριστές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στις 11 Ιουνίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή και θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Επτά ελληνικοί σύλλογοι θα έχουν ποδοσφαιριστές του στο Μουντιάλ 2026. Οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και ΑΕΛ Novibet!

Πλην της ομάδας του Περιστερίου, με τον Μουτουσαμί, οι υπόλοιπες θα έχουν από δύο παίκτες. Η υποσημείωση φυσικά είναι ότι ο Ιβοριανός Λαφόν, δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν δανεικός. Ο Πιερό της ΑΕΚ πήγε δανεικός τον Γενάρη, ενώ της ΑΕΛ Novibet οι Κακουτά, Μπατουνμπινσικά έχουν συμβόλαιο, όμως, με τον υποβιβασμό δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνουν στους βυσσινί.

Το αξιοσημείωτο στους 12 ομίλους του Μουντιάλ, είναι ότι τρεις ποδοσφαιριστές ελληνικών ομάδων θα είναι στον αντίπαλοι στον ίδιο όμιλο. Οι δύο, μάλιστα, είναι συμπαίκτες! Στο 5ο Group, στον οποίο δεσπόζει η Γερμανία, θα αγωνιστούν το Κουρασάο και το Εκουαδόρ, των Τζέρεμι Αντόνισε - Μόιζες Ραμίρεζ της Κηφισιάς και η Ακτή Ελεφαντοστού του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν.

Δύο «Σουπερλιγκάτοι» διεθνείς θα συναντηθούν στον 3ο Όμιλο. Ο λόγος για τον Φραντί Πιερό της ΑΕΚ (Αϊτή), ο οποίος δόθηκε δανεικός τον χειμώνα στη Ρίζεσπορ και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού (Μαρόκο). Τον Όμιλο συμπληρώνουν η Βραζιλία και η Σκωτία.

Το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει στον 1ο Όμιλο με αντιπάλους τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Τσεχία.

Το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού θα παίξει στον 7ο κόντρα σε Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία, ενώ η Oυρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού θα παίξει στον 8ο κόντρα σε Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία. Ο Πελίστρι θα είναι αντίπαλος του πρώην τεχνικού του τριφυλλιού και παλαίμαχου άσου Γιώργου Δώνη, ο οποίος ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία.

Πλην της Εθνικής, απέτυχαν να είναι παρόντες παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα και συχνά καλούνται στ' αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα. Αναφερόμαστε στον Στρακόσια με την Αλβανία, όπου πλέον προστέθηκε και ο Πήλιος, στη Σουηδία του Ελίασον, στην Πολωνία των Κεντζιόρα, Σφιντέρσκι, στη Ρουμανία του Μαρίν και στη Σερβία των Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς.

Οι «Έλληνες» που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ:

Μαρόκο (Αγιούμπ Ελ Καμπί - Ολυμπιακός): Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία - 3ος Όμιλος

Γκάνα (Ράχμαν Μπάμπα - ΠΑΟΚ): Αγγλία, Κροατία, Παναμάς - 12ος όμιλος

Αϊτή (Φραντζί Πιερό - ΑΕΚ): Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία - 3ος Όμιλος

Oυρουγουάη (Φακούντο Πελίστρι - Παναθηναϊκός): Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία - 8ος Όμιλος

Μεξικό (Ορμπελίν Πινέδα - ΑΕΚ, Χόρχε Σάντσες - ΠΑΟΚ): Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία - 1ος Όμιλος

Ιράν (Μεχντί Ταρέμι - Ολυμπιακός): Βέλγιο, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία - 7ος Όμιλος

Ακτή Ελεφαντοστού (Αλμπάν Λαφόν - Παναθηναϊκός): Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ - 5ος Όμιλος

Κουρασάο (Τζέρεμι Αντόνισε - Κηφισιά): Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ - 5ος Όμιλος

Εκουαδόρ (Μόιζες Ραμίρεζ - Κηφισιά): Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο - 5ος Όμιλος

Λ.Δ. Κονγκό (Σάμουελ Μουτουσαμί - Ατρόμητος, Γκαέλ Κακουτά - ΑΕΛ Novibet, Ντίλαν Μπατουμπινσικά - ΑΕΛ Novibet): Πορτογαλία, Κολομβία, Ουζμπεκιστάν - 11ος όμιλος.



