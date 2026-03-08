ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των τριών μονομάχων του τίτλου

Τα δύο ματς της κανονικής διάρκειας που απομένουν για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή μετά την ισοπαλία 0-0 στο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν και πλέον δίνουν μάχη και οι τρεις για το ποιος θα τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια.

Η 25η αγωνιστική είναι εξαιρετικά κρίσιμη, αφού και οι τρεις πρωτοπόροι παίζουν με αξιόμαχους αντιπάλους. Η ΑΕΚ εκτός με Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός εκτός με ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ εντός με Λεβαδειακό.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει έως τώρα την ισοβαθμία και με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία εναντίον των δύο ομάδων. Έχει 4 εναντίον τους και σύνολο 8 βαθμούς αν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία ξανά, όπως την περασμένη Τετάρτη, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς. Ο Δικέφαλος νίκησε 2-1 εντός τον Ολυμπιακό και 2-0 εκτός την ΑΕΚ, έφερε 0-0 εντός με την Ένωση και το ίδιο αποτέλεσμα εκτός με τους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες έχουν 5 βαθμούς, αφού νίκησαν εντός 2-0 την ΑΕΚ και ήρθαν ισόπαλοι 1-1 εκτός με τους «κιτρινόμαυρους» και 0-0 εντός με τους Θεσσαλονικείς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με τις δύο ισοπαλίες που αναφέραμε, έχει 2 βαθμούς μεταξύ των τριών.

Αναλυτικά τα τρία παιχνίδια στην κανονική διάρκεια των τριών πρωτοπόρων.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ