ΑΕΚ: Το τετ α τετ του Ηλιόπουλου με τον Μουκουντί και τα «χέρια» με τον κόσμο στο φινάλε
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena.
Πριν το παιχνίδι, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε όπως πάντα και χαιρέτισε έναν προς έναν τους παίκτες της ΑΕΚ.
Είχε μάλιστα τετ α τετ με τον Μουκουντί, ο οποίος στο 5' άνοιξε το σκορ για την Ένωση σημειώνοντας το νικητήριο τέρμα.
Στο τέλος μπορεί να υπήρξε άγχος, αλλά η ΑΕΚ με αυτό το 1-0 επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με τους παίκτες να αποθεώνονται από τον κόσμο κάνοντας «χέρια» στο πέταλο.
Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.