Όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena.

Πριν το παιχνίδι, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε όπως πάντα και χαιρέτισε έναν προς έναν τους παίκτες της ΑΕΚ.

Είχε μάλιστα τετ α τετ με τον Μουκουντί, ο οποίος στο 5' άνοιξε το σκορ για την Ένωση σημειώνοντας το νικητήριο τέρμα.

Στο τέλος μπορεί να υπήρξε άγχος, αλλά η ΑΕΚ με αυτό το 1-0 επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με τους παίκτες να αποθεώνονται από τον κόσμο κάνοντας «χέρια» στο πέταλο.

